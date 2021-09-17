В новом телесезоне СТС покажет продолжения сериалов «Родком», «Дылды» и «Гости из прошлого»

Телеканал СТС презентовал проекты нового телесезона, в числе которых продолжения уже известных сериалов «Родком», «#СеняФедя», «Гости из прошлого» и «Корни». Также в эфире покажут комедию «Дылды» — в третьем сезоне действие развернется на побережье Анапы.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
Генеральный продюсер канала Антон Федотов рассказал о возвращении Елены Подкаминской, которую зритель полюбил еще после выхода «Кухни». Актриса сыграла главную роль в новом сериале «Жена олигарха», где ее героиня окажется в провинциальном городке без гроша в кармане и начнет жизнь с чистого листа.
Ближайшей премьерой станет «Готовы на всё» с Агнией Кузнецовой и Михаилом Кремером. Это история программиста и стендап-комика Кати, которая до 32 лет жила своей жизнью, пока неожиданно не узнала, что вот-вот потеряет последний шанс родить ребенка. Проект выходит на телеканале 20 сентября.
обсуждение >>