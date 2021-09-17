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В новом телесезоне СТС покажет продолжения сериалов «Родком», «Дылды» и «Гости из прошлого»

17 сентября
2021 год

Новости кино >>
17 сентября 2021
Телеканал СТС презентовал проекты нового телесезона, в числе которых продолжения уже известных сериалов «Родком», «#СеняФедя», «Гости из прошлого» и «Корни». Также в эфире покажут комедию «Дылды» — в третьем сезоне действие развернется на побережье Анапы.

В новом телесезоне СТС покажет продолжения сериалов «Родком», «Дылды» и «Гости из прошлого»
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Генеральный продюсер канала Антон Федотов рассказал о возвращении Елены Подкаминской, которую зритель полюбил еще после выхода «Кухни». Актриса сыграла главную роль в новом сериале «Жена олигарха», где ее героиня окажется в провинциальном городке без гроша в кармане и начнет жизнь с чистого листа.

Комедийный проект «Марта» от создателей «Родкома» поведает историю восьмилетней аферистки в исполнении Виты Корниенко. Компанию ей составят Сергей Епишев и Кристина Асмус. В ленте «Семейка» персонажи Бориса Дергачёва и Ольги Дибцевой запишутся на прием к психологу (Вадим Демчог), чтобы спасти свои отношения.

В новом телесезоне СТС покажет продолжения сериалов «Родком», «Дылды» и «Гости из прошлого»
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Сериал «Сальто мортале» будет посвящен непростой службе в цирке. А в ленте «Гелий-3» Нонна Гришаева возьмет на себя командование русскими астронавтами, которые под видом исследования космоса незаконно добывают Гелий-3 на Луне. Вместе с ней за пределы Земли отправятся Кирилл Мелехов, Мария Лисовая, Юрий Грубник и Артем Сучков.

Ближайшей премьерой станет «Готовы на всё» с Агнией Кузнецовой и Михаилом Кремером. Это история программиста и стендап-комика Кати, которая до 32 лет жила своей жизнью, пока неожиданно не узнала, что вот-вот потеряет последний шанс родить ребенка. Проект выходит на телеканале 20 сентября.
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№ 1
Екатерина Молокова   17.09.2021 - 12:07
Были такие классные времена, когда поп СТС выходила Кухня и другие довольно самобытные сериалы! А сейчас как-то все очень вторично и дешево смотрится ((( читать далее>>
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Кристина АсмусНонна ГришаеваЮрий ГрубникВадим ДемчогБорис ДергачевОльга ДибцеваСергей ЕпишевВиталия КорниенкоМихаил КремерАгния КузнецоваМария ЛисоваяКирилл МелеховТатьяна ОрловаЕлена ПодкаминскаяАртём СучковАнтон Федотов
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