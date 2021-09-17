Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито вернутся в сиквеле «Близнецов»

Комедия «Близнецы
» получит сиквел под названием «Тройняшки
» (Triplets). Главные роли вновь исполнят Арнольд Шварценеггер
и Дэнни ДеВито
, сообщает Deadline
.
Третьего потерянного брата Джулиуса и Винсента сыграет актер-комик Трэйси Морган
(«Студия 30
»). По сюжету герои фильма 1988 года не подозревали о существовании еще одного родственника.
Режиссерское кресло займет Айван Райтман
, поставивший оригинал. По его словам, это будет фильм о семье и о том, что, какими бы разными мы ни были, нужно научиться ладить друг с другом.
Съемки начнутся в январе 2022 году в Бостоне.
обсуждение >>