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Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито вернутся в сиквеле «Близнецов»

17 сентября
2021 год

Новости кино >>
17 сентября 2021
Комедия «Близнецы» получит сиквел под названием «Тройняшки» (Triplets). Главные роли вновь исполнят Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито, сообщает Deadline.

Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито вернутся в сиквеле «Близнецов»

Третьего потерянного брата Джулиуса и Винсента сыграет актер-комик Трэйси МорганСтудия 30»). По сюжету герои фильма 1988 года не подозревали о существовании еще одного родственника.

Режиссерское кресло займет Айван Райтман, поставивший оригинал. По его словам, это будет фильм о семье и о том, что, какими бы разными мы ни были, нужно научиться ладить друг с другом.

Съемки начнутся в январе 2022 году в Бостоне.
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