«Телохранитель», где снималась Уитни Хьюстон, получит новое кинопрочтение

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17 сентября Вайнона Райдер получила главную роль в триллере «Корова» Это будет режиссерский дебют для продюсера Илая Горовица

17 сентября Джон Малкович перевоплотится в немецкого дирижера Серджу Челибидаке За сценарий и режиссуру байопика отвечает сын музыканта

17 сентября Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито вернутся в сиквеле «Близнецов» У них появится третий брат, которого сыграет комик Трэйси Морган