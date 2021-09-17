Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Телохранитель», где снималась Уитни Хьюстон, получит новое кинопрочтение

17 сентября
2021 год

Новости кино >>
17 сентября 2021
Фильм «Телохранитель», где сыграли Уитни Хьюстон и Кевин Костнер, получит новое кинопрочтение. Производством ремейка займется студия Warner Bros., сообщает Variety.

«Телохранитель», где снималась Уитни Хьюстон, получит новое кинопрочтение

Сценаристом проекта выступит драматург Мэттью Лопес, номинант на театральную премию «Тони». Одним из продюсеров станет Лоренс Каздан, автор сценария оригинальной картины 1992 года. Впервые информация о ремейке появилась в 2011-м. На главные роли рассматривались дуэты Криса Хемсворта и Тессы Томпсон, а также Ченнинга Татума и Карди Би. Каст ремейка пока не объявлен.

Оригинальный «Телохранитель» заработал в мировом прокате более 400 млн долларов. Саундтрек фильма, куда вошла композиция I Will Always Love You, считается одним из самых продаваемых музыкальных альбомов в истории.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   17.09.2021 - 18:54
Одна из самых сентементальных историй в кино читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Карди БиКевин КостнерЧеннинг ТатумТесса ТомпсонКрис ХемсвортУитни Хьюстон
фильмы
Телохранитель

анонс

День рождения >>

Евгений Антропов
Наталья Гребёнкина
Георге Грыу
Мария Казначеева
Янина Лисовская
Георгий Менглет
Владимир Меньшов
Дмитрий Мухин
Ольга Олексий
Фёдор Стуков
Энн Бэнкрофт
Дениз Грей
Родди Макдауэлл
Жизель Паскаль
Кассандра Питерсон
Джон Риттер
Анна Цесляк
все родившиеся 17 сентября >>

Афиша кино >>

Молчание ягнят
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 1990
Безумное кино для взрослых
сатира, комедия, драма
Румыния,Хорватия,Чехия,Люксембург, 2021
Узники страны призраков
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
США, Япония, 2021
Холостяк на свадьбе
комедия, экранизация
Франция, 2020
Всё о сексе
комедия
США, 2020
Дюна
драма, нуар (черный фильм), приключения, экранизация
Великобритания, Венгрия, Канада, США, 2021
Крик. Кровавое посвящение
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Любовь, страх и ненависть
драма
Ирландия, Канада, 2020
Литл Гром
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, Франция, 2020
Маски для Николаса
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2020
Мотель «Нигде»
драма, комедия, музыкальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Сюзанна Андлер
драма
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен