«Телохранитель», где снималась Уитни Хьюстон, получит новое кинопрочтение

Фильм «Телохранитель
», где сыграли Уитни Хьюстон
и Кевин Костнер
, получит новое кинопрочтение. Производством ремейка займется студия Warner Bros., сообщает Variety
.
Сценаристом проекта выступит драматург Мэттью Лопес
, номинант на театральную премию «Тони». Одним из продюсеров станет Лоренс Каздан
, автор сценария оригинальной картины 1992 года. Впервые информация о ремейке появилась в 2011-м. На главные роли рассматривались дуэты Криса Хемсворта
и Тессы Томпсон
, а также Ченнинга Татума
и Карди Би
. Каст ремейка пока не объявлен.
Оригинальный «Телохранитель» заработал в мировом прокате более 400 млн долларов. Саундтрек фильма, куда вошла композиция I Will Always Love You, считается одним из самых продаваемых музыкальных альбомов в истории.
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