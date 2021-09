«Телохранитель», где снималась Уитни Хьюстон, получит новое кинопрочтение

Фильм « Телохранитель », где сыграли Уитни Хьюстон Кевин Костнер , получит новое кинопрочтение. Производством ремейка займется студия Warner Bros., сообщает Variety Сценаристом проекта выступит драматург, номинант на театральную премию «Тони». Одним из продюсеров станет, автор сценария оригинальной картины 1992 года. Впервые информация о ремейке появилась в 2011-м. На главные роли рассматривались дуэты Криса Хемсворта Тессы Томпсон , а также Ченнинга Татума Карди Би . Каст ремейка пока не объявлен.Оригинальный «Телохранитель» заработал в мировом прокате более 400 млн долларов. Саундтрек фильма, куда вошла композиция I Will Always Love You, считается одним из самых продаваемых музыкальных альбомов в истории.