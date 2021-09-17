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Джон Малкович перевоплотится в немецкого дирижера Серджу Челибидаке

17 сентября
2021 год

Новости кино >>
17 сентября 2021
Джон Малкович сыграет немецкого дирижера румынского происхождения Серджу Челибидаке в байопике «Желтый галстук» (The Yellow Tie). Об этом сообщает Variety.

Джон Малкович перевоплотится в немецкого дирижера Серджу Челибидаке
фото: medici.tv

Серджу Челибидаке родился в начале прошлого века в Румынии и в подростковые годы решил стать музыкантом. Его родственники были категорически против такого выбора и выгнали парня из дома. Однако Челибидаке не отступил и вскоре стал самым молодым дирижером Берлинского филармонического оркестра, прославившись на весь мир. Он отказывался записывать пластинки со своей музыкой, полагая, что это несравнимо со звучанием в концертном зале.

За сценарий и режиссуру байопика отвечает сын дирижера Серж Иоан Челибидаке, в чьей фильмографии несколько документальных картин и драма «Октав». Сейчас идут поиски актера, который сыграет музыканта в молодости. Съемки фильма пройдут в Румынии весной или летом 2022 года.
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