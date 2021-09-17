Джон Малкович перевоплотится в немецкого дирижера Серджу Челибидаке

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17 сентября Вайнона Райдер получила главную роль в триллере «Корова» Это будет режиссерский дебют для продюсера Илая Горовица

17 сентября «Телохранитель», где снималась Уитни Хьюстон, получит новое кинопрочтение Ремейком займется студия Warner Bros.

17 сентября Арнольд Шварценеггер и Дэнни ДеВито вернутся в сиквеле «Близнецов» У них появится третий брат, которого сыграет комик Трэйси Морган