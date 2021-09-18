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Исполнилось 60 лет со дня рождения Джеймса Гандольфини

18 сентября
2021 год

Новости кино >>
18 сентября 2021
Сегодня, 18 сентября, исполнилось 60 лет со дня рождения отца Майкла Гандольфини, популярного американского актёра и продюсера Джеймса Гандольфини, известного по роли главы мафиозной «семьи» Тони Сопрано в сериале «Клан Сопрано».

Джеймс Джозеф Гандольфини родился 18 сентября 1961 в боро Уэствуд, расположенном в штате Нью-Джерси, в семье американцев итальянского происхождения — кухарки и каменщика. Начал свою карьеру в качестве администратора нью-йоркского ночного клуба на 21-й улице. Окончил Рутгерский университет перед началом артистической деятельности в Нью-Йоркском театре. Его дебют на сцене состоялся в 1992-м.


В кино дебютировал в ленте «Шок! Шок! Шок!», вышедшей в 1987-м. Первую заметную роль получил в «Настоящей любви» Тони Скотта. За свою жизнь успел сыграть более 50 ролей в таких картинах, как «Последний бойскаут», «Скорость падения», «Багровый прилив», «Достать коротышку», «Ночь над Манхэттеном», «Она прекрасна», «Мексиканец», «Человек, которого не было», «Пережить Рождество», «Любовь и сигареты», «Одинокие сердца», «Вся королевская рать», «Цель номер один», «Ограбление казино», «Виолет и Дейзи» и «Довольно слов». Последним фильмом для актёра стал «Общак», а сериалом — «Однажды ночью».

За образ Тони Сопрано был удостоен трёх «Эмми», пяти премий Американской Гильдии киноактёров и «Золотого глобуса». Всего на счету актёра 20 наград. Джеймс Гандольфини скончался в Риме 19 июня 2013-го в возрасте 51 года от сердечного приступа. Его сын Майкл предстанет в качестве Тони Сопрано в фильме «Множественные святые Ньюарка».
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