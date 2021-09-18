Исполнилось 60 лет со дня рождения Джеймса Гандольфини

Сегодня, 18 сентября, исполнилось 60 лет со дня рождения отца Майкла Гандольфини
, популярного американского актёра и продюсера Джеймса Гандольфини
, известного по роли главы мафиозной «семьи» Тони Сопрано в сериале «Клан Сопрано
».
Джеймс Джозеф Гандольфини
родился 18 сентября 1961 в боро Уэствуд, расположенном в штате Нью-Джерси, в семье американцев итальянского происхождения — кухарки и каменщика. Начал свою карьеру в качестве администратора нью-йоркского ночного клуба на 21-й улице. Окончил Рутгерский университет перед началом артистической деятельности в Нью-Йоркском театре. Его дебют на сцене состоялся в 1992-м.
В кино дебютировал в ленте «Шок! Шок! Шок!», вышедшей в 1987-м. Первую заметную роль получил в «Настоящей любви
» Тони Скотта
. За свою жизнь успел сыграть более 50 ролей в таких картинах, как «Последний бойскаут
», «Скорость падения
», «Багровый прилив
», «Достать коротышку
», «Ночь над Манхэттеном
», «Она прекрасна
», «Мексиканец
», «Человек, которого не было
», «Пережить Рождество
», «Любовь и сигареты
», «Одинокие сердца
», «Вся королевская рать
», «Цель номер один
», «Ограбление казино»
, «Виолет и Дейзи
» и «Довольно слов
». Последним фильмом для актёра стал «Общак
», а сериалом — «Однажды ночью
».
За образ Тони Сопрано был удостоен трёх «Эмми», пяти премий Американской Гильдии киноактёров и «Золотого глобуса». Всего на счету актёра 20 наград. Джеймс Гандольфини скончался в Риме 19 июня 2013-го в возрасте 51 года от сердечного приступа. Его сын Майкл предстанет в качестве Тони Сопрано в фильме «Множественные святые Ньюарка
».
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