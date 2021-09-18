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«Полёт навигатора» адаптируют для девочек

18 сентября
2021 год

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18 сентября 2021
Популярный фантастический фильм Рэндала Кляйзера «Полёт навигатора» получит женский ремейк. Согласно Deadline, сюжет для Disney+ переосмыслит в качестве режиссёра и продюсера Брайс Даллас Ховард. Вместо мальчика на борту НЛО окажется девочка.

«Полёт навигатора» адаптируют для девочек
фото: deadline.com

В детской картине 1986 года речь шла о 12-летнем мальчике (Джои Крэймер), похищенном автоматическим исследователем других миров, который в конце концов вернул его домой. Зрителям лента пришлась по душе благодаря корабельному компьютеру Максу, говорившему голосом Пола Рубенса, и первым CGI-эффектам. Кроме того, именно здесь дебютировала Сара Джессика Паркер.

Впервые о ремейке классической ленты заговорили в 2012 году, когда идеей заинтересовались Дерек Коннолли и Колин Треворроу, планировавший занять режиссёрское кресло. Спустя пять лет шоураннер «Люцифера» Джо Хендерсон по поручению студии Lionsgate написал сценарий для будущего фильма. Однако в обоих случаях дело не дошло до съёмок.
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