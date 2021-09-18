«Искушению» Пола Верховена не нашлось места в российском прокате

Эротическую драму Пола Верховена
«Искушение
» не покажут российским зрителям, поскольку дистрибьютору картины — компании «Капелла Фильм» — не удалось получить прокатное удостоверение от Министерства культуры Российской Федерации. Соответствующий приказ, подписанный заместителем министра Сергеем Обрывалиным, опубликован на сайте
ведомства.
Фильму было отказано в связи с подпунктом «"ж" Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения»
, согласно которому решение об отказе принимается «в иных определённых федеральными законами случаях»
.
Действие экранизации книги Джуди Браун разворачивается в Италии эпохи Возрождения. Терзаемая эротическими видениями монахиня Бенедетта Карлини в исполнении Виржини Эфира
влюбляется в новую послушницу. Вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря. Фильм планировали выпустить в прокат в первой половине октября 2021 года.
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