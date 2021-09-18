Driver завернёт на телевидение

Популярная игровая серия Driver получит телевизионную адаптацию, уверяет Screen Rant
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За производство телеверсии отвечает подразделение издательства Ubisoft, специализирующееся на создании фильмов и сериалов, а выйдет она на новом стрим-сервисе Binge. Шоу будет сосредоточено на главном герое серии — бывшем гонщике Джоне Тэннере, ставшем секретным полицейским агентом для того, чтобы бороться с организованной преступностью.
Driver вышел в 1999 году на PlayStation и представлял собой автосимулятор. Впоследствии появилось ещё шесть частей, последние из которых — Driver: San Francisco и Driver: Renegade — стали доступны для геймеров в 2011-м.
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