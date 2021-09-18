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Driver завернёт на телевидение

18 сентября
2021 год

Новости кино >>
18 сентября 2021
Популярная игровая серия Driver получит телевизионную адаптацию, уверяет Screen Rant.

Driver завернёт на телевидение

За производство телеверсии отвечает подразделение издательства Ubisoft, специализирующееся на создании фильмов и сериалов, а выйдет она на новом стрим-сервисе Binge. Шоу будет сосредоточено на главном герое серии — бывшем гонщике Джоне Тэннере, ставшем секретным полицейским агентом для того, чтобы бороться с организованной преступностью.

Driver вышел в 1999 году на PlayStation и представлял собой автосимулятор. Впоследствии появилось ещё шесть частей, последние из которых — Driver: San Francisco и Driver: Renegade — стали доступны для геймеров в 2011-м.
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