Энтони Маки доверили главную роль в адаптации игры Twisted Metal

Энтони Маки согласился на главную роль в многосерийной адаптации серии аркадных боевых гонок Twisted Metal. Согласно Deadline, актёр, выступающий исполнительным продюсером сериала, предстанет в образе Джона Доу.
За производство комедийного экшена взялись Sony Pictures Television и PlayStation Productions. Сценарий доверили Ретту Ризу и Полу Вернику, к которым также присоединился Майкл Джонатан Смит. Последний числится исполнительным продюсером наряду с Ризом, Верником, Уиллом Арнеттом, Марком Форманом и Питером Принчипато.
«Мы очень рады видеть Энтони Маки на борту. Его способность сочетать комедию, боевик и драму идеально подходит для извращённого мира, который мы создаём», — прокомментировал глава PlayStation Productions Асад Кизилбаш.
фото: Twisted Metal
Шоу повествует о чужаке, которому предлагается шанс на лучшую жизнь, но только в том случае, если он сможет успешно доставить таинственную посылку через постапокалиптическую пустошь. С помощью весёлого угонщика автомобилей он столкнётся с дикими мародёрами, управляющими разрушительными машинами, и другими опасностями дороги, включая культового невменяемого клоуна по имени Sweet Tooth, которого в своё время озвучил Арнетт.
Игровая серия Twisted Metal, разработанная компанией SingleTrac Entertainment, стартовала в 1995 году на консоли PlayStation. Впоследствии вышло ещё восемь игр, последняя из которых появилась на свет в 2012-м на PlayStation 3.
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