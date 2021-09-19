Сразу две легендарные манги впервые издадут на русском языке

Издательство «Комильфо» готовит к выпуску первые тома легендарных серий «Крутой учитель Онидзука
» Тору Фудзисавы
и «BECK. Восточная ударная группа
» Харольда Сакуиси
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Обе манги выйдут в твердом переплете и с суперобложкой, формат — 135 на 190 мм. Каждое издание будет содержать три тома: «Крутой учитель Онидзука» насчитывает 560 страниц, «BECK» — 592. Перевод манги Харольда Сакуиси поступит в продажу в конце октября, а работа Тору Фудзисавы — под занавес ноября.
«Крутой учитель Онидзака» рассказывает о главаре банды босодзоку
Эйкити Онидзуке, который волею судьбы стал преподавателем в частной школе. С 1999-го по 2008-й вышло 34 тома манги. Одноименный сериал
регулярно входит в топы лучших аниме в истории
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На страницах «BECK. Восточная ударная группа» раскрывается история подростка Юкио Танаки. Он спасает от хулиганов пса по кличке Бек и знакомится с его хозяином — рокером Рюскэ Миками, благодаря которому погружается в волшебный мир музыки, находит верных друзей и собственный путь в жизни. Манга выходила с 1997-го по 2002-й: она насчитывает 25 томов, а также стала основой для аниме-сериала
и видеоигры.
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