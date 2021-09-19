Гандам атакует: знаменитая франшиза готовит новые проекты и 20-метрового робота в японском порту

Вселенная «Мобильного воина Гандама
» ударно проведет 2022-й: готовятся к выходу три новых анимационных проекта и мобильная игра Iron-Blooded Orphans Uruz Hunt, а в Фукуоке установят статую робота Ню Гандама
в натуральную величину (20 метров). И практически все это — в течение весны.
На 2022 год запланирована премьера сериала «Гандам: Ведьма с Меркурия
» (Mobile Suit Gundam: Suisei no Majo). Аниме станет первым оригинальным сериалом во франшизе за семь лет — последний раз такое случалось с шоу «Гандам: Железнокровные сироты
», вышедшим в 2015 году.
«Сирот» также ждет переосмысление: весной 2022-го состоится релиз специальной компиляции сериала из девяти частей. 25-серийное аниме рассказывало о борьбе марсиан за независимость от Земли, грозящее обернуться новой опустошительной войной после 300-летнего затишья.
Весной выйдет и «Мобильный воин Гандам: Остров Доана Кукуруза
» Ёсикадзу Ясухико
— ветерана анимации, работавшего над дизайном персонажей оригинальной манги. Остров Доана Кукуруза появлялся лишь в 15-м эпизоде оригинального сериала «Мобильный воин Гандам
», увидевшего свет в 1979 году. Сюжет был посвящен дезертиру из мятежной земной колонии Зион, который присматривал за сиротами. Из-за слабой анимации и вмешательства спонсоров эпизод до сих пор легально недоступен в Северной Америке. Однако в 2016-м издавалась манга The Origin MSD: Cucuruz Doan's Island, подробно рассказывающая о титульном персонаже и команде Y-02. Долгое время ходили слухи, что новое полнометражное аниме станет экранизацией этой версии сюжета, однако японский журналист Макото Исии, бравший интервью у Ёсикадзу Ясухико, подтвердил в твиттере
, что «Остров Доана Кукуруза» — лишь переработает 15-й эпизод.
Вселенную «Гандама» создал Ёсиюки Томино
в 1979 году. Он отказался от контрастного деления персонажей на положительных и отрицательных — и расписал более реалистичный сеттинг, чем в других сериалах о человекоподобных роботах, которыми управляют подростки. Со временем «Гандам» сотворил революцию в рамках жанра меха, обособив поджанр Real Robot («реалистичные роботы»), превратился в огромный поп-культурный феномен и стал одной из самых продолжительных аниме-франшиз на планете.
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