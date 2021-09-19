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Гандам атакует: знаменитая франшиза готовит новые проекты и 20-метрового робота в японском порту

19 сентября
2021 год

Новости кино >>
19 сентября 2021
Вселенная «Мобильного воина Гандама» ударно проведет 2022-й: готовятся к выходу три новых анимационных проекта и мобильная игра Iron-Blooded Orphans Uruz Hunt, а в Фукуоке установят статую робота Ню Гандама в натуральную величину (20 метров). И практически все это — в течение весны.

Гандам атакует: знаменитая франшиза готовит новые проекты и 20-метрового робота в японском порту

На 2022 год запланирована премьера сериала «Гандам: Ведьма с Меркурия» (Mobile Suit Gundam: Suisei no Majo). Аниме станет первым оригинальным сериалом во франшизе за семь лет — последний раз такое случалось с шоу «Гандам: Железнокровные сироты», вышедшим в 2015 году.

«Сирот» также ждет переосмысление: весной 2022-го состоится релиз специальной компиляции сериала из девяти частей. 25-серийное аниме рассказывало о борьбе марсиан за независимость от Земли, грозящее обернуться новой опустошительной войной после 300-летнего затишья.

Весной выйдет и «Мобильный воин Гандам: Остров Доана Кукуруза» Ёсикадзу Ясухико — ветерана анимации, работавшего над дизайном персонажей оригинальной манги. Остров Доана Кукуруза появлялся лишь в 15-м эпизоде оригинального сериала «Мобильный воин Гандам», увидевшего свет в 1979 году. Сюжет был посвящен дезертиру из мятежной земной колонии Зион, который присматривал за сиротами. Из-за слабой анимации и вмешательства спонсоров эпизод до сих пор легально недоступен в Северной Америке. Однако в 2016-м издавалась манга The Origin MSD: Cucuruz Doan's Island, подробно рассказывающая о титульном персонаже и команде Y-02. Долгое время ходили слухи, что новое полнометражное аниме станет экранизацией этой версии сюжета, однако японский журналист Макото Исии, бравший интервью у Ёсикадзу Ясухико, подтвердил в твиттере, что «Остров Доана Кукуруза» — лишь переработает 15-й эпизод.

Гандам атакует: знаменитая франшиза готовит новые проекты и 20-метрового робота в японском порту

Вселенную «Гандама» создал Ёсиюки Томино в 1979 году. Он отказался от контрастного деления персонажей на положительных и отрицательных — и расписал более реалистичный сеттинг, чем в других сериалах о человекоподобных роботах, которыми управляют подростки. Со временем «Гандам» сотворил революцию в рамках жанра меха, обособив поджанр Real Robot («реалистичные роботы»), превратился в огромный поп-культурный феномен и стал одной из самых продолжительных аниме-франшиз на планете.
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№ 1
Федор Неумов   19.09.2021 - 17:47
Блин, франшизе уже 50 лет и не загибается ведь, хотя ни одного фаната вживую не видел. 20-метровым гандамом, думаю, никого уже не удивишь, особенно в Японии. Вот 20-метровая ева... читать далее>>
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Гандам атакует: знаменитая франшиза готовит новые проекты и 20-метрового робота в японском порту фотографии
Гандам атакует: знаменитая франшиза готовит новые проекты и 20-метрового робота в японском порту фотографии
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