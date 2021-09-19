Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Белфаст» Кеннета Браны победил на фестивале в Торонто

19 сентября
2021 год

Новости кино >>
19 сентября 2021
«Белфаст» Кеннета Браны удостоен главного приза 46-го кинофестиваля в Торонто, прошедшего с 9 по 18 сентября. Об этом сообщается на сайте смотра.


В тройку лидеров зрительского голосования также попали «Власть пса» Джейн Кэмпион и «Скарборо» Шаши Нахай. Гран-при секции «Полночное безумие» достался «Титану» Жюлии Дюкурно. Среди неигровых работ победило «Спасение» Джимми Чина и Элизабет Чай Васархели.

Почётными наградами Tribute Awards за карьерные достижения отмечены Бенедикт Камбербэтч, Джессика Честейн и Дени Вильнёв.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Канадец Дени Вильнев экранизирует «Дюну», а что снимают его соотечественники?
«Золотую пальмовую ветвь» получил хоррор «Титан» француженки Джулии Дюкорно
Поиск по меткам
Торонто-2021
персоны
Кеннет БранаДени ВильнёвЖюлия ДюкурноБенедикт КамбербэтчДжейн КэмпионДжессика Честейн
фильмы
Власть псаТитан

анонс

Скорбим

Шухрат Иргашев
17 сентября ушёл из жизни актёр Шухрат Иргашев.

День рождения >>

Виктор Андриенко
Борис Галкин
Александр Захаров (II)
Анастасия Мельникова
Андрей Носков
Алексей Ошурков
Вера Пашенная
Александр Продан
Наталья Романычева
Джереми Айронс
Вилли Биргель
Алессандро Борги
Кевин Зегерс
Сана Латан
Марианджела Мелато
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Иван Денисович
драма, социальная драма, экранизация
Россия, 2021
Разжимая кулаки
драма, семейное кино
Россия, 2021
Клаустрофобы 2: Лига выживших
боевик, детектив, мистика, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Случайность и догадка
драма, мелодрама
Япония, 2021
My Little Pony: Новое поколение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Канада, США, 2021
Вне зоны доступа
молодежный фильм, приключения
Россия, 2021
Все святые Ньюарка
драма, исторический фильм, криминальный фильм
США, 2021
Говард и Безумное Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2018
Дело
драма
Россия, 2021
Махнёмся телами
комедия, мелодрама
Франция, Бельгия, 2020
Молоко
драма, мелодрама, фэнтези
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен