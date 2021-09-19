«Белфаст» Кеннета Браны победил на фестивале в Торонто

«Белфаст» Кеннета Браны
удостоен главного приза 46-го кинофестиваля в Торонто, прошедшего с 9 по 18 сентября. Об этом сообщается на сайте
смотра.
В тройку лидеров зрительского голосования также попали «Власть пса
» Джейн Кэмпион
и «Скарборо» Шаши Нахай. Гран-при секции «Полночное безумие» достался «Титану
» Жюлии Дюкурно
. Среди неигровых работ победило «Спасение» Джимми Чина и Элизабет Чай Васархели.
Почётными наградами Tribute Awards за карьерные достижения отмечены Бенедикт Камбербэтч
, Джессика Честейн
и Дени Вильнёв
.
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