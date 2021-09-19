Исполнилось 80 лет со дня рождения Марианджелы Мелато

Сегодня, 19 сентября, исполнилось 80 лет со дня рождения сестры Анны Мелато
, популярной итальянской актрисы, сценаристки и композитора Марианджелы Мелато
, блиставшей на больших экранах в 70-е годы ХХ века.
Будущая звезда итальянского кино родилась 19 сентября 1941 года в миланской семье полицейского и швеи. Родители, заметившие её увлечение рисованием, отдали девочку в Академию Брера изучать живопись. В подростковом возрасте заинтересовалась театром и, чтобы оплачивать курсы актёрского мастерства у Эсперии Сперани, подрабатывала манекенщицей в универмаге La Rinascente. Изучала актёрское мастерство в Миланской театральной академии. В 1960-м дебютировала на сцене и в конце десятилетия получила признание благодаря ролям в спектаклях Лукино Висконти
, Дарио Фо
и Луки Ронкони
.
Впервые на экране появилась в 1970-м, сыграв в комедии Луиджи Дзампы
«Всеобщий протест
» и представ в образе Зое в фильме Пупи Авати
«Томас и одержимые». За свою карьеру успела сняться в 70 фильмах и сериалах. Сотрудничала с такими режиссёрами, как Элио Петри
(«Рабочий класс идёт в рай
», «Тодо Модо
»), Лина Вертмюллер
(«Мими-металлист, уязвлённый в своей чести
», «Фильм любви и анархии, или Сегодня в десять утра на Виа дей Фиори в известном доме терпимости
», «Отнесённые необыкновенной судьбой в Лазурное море в августе
», «Летние ночи с греческим профилем, миндалевидными глазами и запахом базилика
»), Клод Шаброль
(«Нада
»), Марио Моничелли
(«Дорогой Микеле», «Грязное бельё
»), Луиджи Коменчини
(«Кот
»), Херберт Росс
(«Танцоры
»), Стено («Благодаря полиции
», «Полицейская»), Лука Ронкони («Неистовый Орландо
») и Майк Ходжес («Флэш Гордон
»). В 2006-м выступила в качестве композитора фильма Марко Беллоккьо
«Режиссёр свадеб
».
Свою последнюю роль Марианджела Мелато исполнила в телевизионной драме «Я один», для которой также написала сценарий. Лауреат 26 престижных наград, включая восемь премий «Давид ди Донателло», пять «Серебряных лент», приз на МКФ в Таормине «Таормине Арте», Золотую медаль Рима и два итальянских «Золотых глобуса». Актриса скончалась 11 января 2013-го в Риме от рака поджелудочной железы в возрасте 71 года.
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