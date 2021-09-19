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Исполнилось 80 лет со дня рождения Марианджелы Мелато

19 сентября
2021 год

Новости кино >>
19 сентября 2021
Сегодня, 19 сентября, исполнилось 80 лет со дня рождения сестры Анны Мелато, популярной итальянской актрисы, сценаристки и композитора Марианджелы Мелато, блиставшей на больших экранах в 70-е годы ХХ века.

Будущая звезда итальянского кино родилась 19 сентября 1941 года в миланской семье полицейского и швеи. Родители, заметившие её увлечение рисованием, отдали девочку в Академию Брера изучать живопись. В подростковом возрасте заинтересовалась театром и, чтобы оплачивать курсы актёрского мастерства у Эсперии Сперани, подрабатывала манекенщицей в универмаге La Rinascente. Изучала актёрское мастерство в Миланской театральной академии. В 1960-м дебютировала на сцене и в конце десятилетия получила признание благодаря ролям в спектаклях Лукино Висконти, Дарио Фо и Луки Ронкони.

Исполнилось 80 лет со дня рождения Марианджелы Мелато
фото: vanityfair.it

Впервые на экране появилась в 1970-м, сыграв в комедии Луиджи Дзампы «Всеобщий протест» и представ в образе Зое в фильме Пупи Авати «Томас и одержимые». За свою карьеру успела сняться в 70 фильмах и сериалах. Сотрудничала с такими режиссёрами, как Элио ПетриРабочий класс идёт в рай», «Тодо Модо»), Лина ВертмюллерМими-металлист, уязвлённый в своей чести», «Фильм любви и анархии, или Сегодня в десять утра на Виа дей Фиори в известном доме терпимости», «Отнесённые необыкновенной судьбой в Лазурное море в августе», «Летние ночи с греческим профилем, миндалевидными глазами и запахом базилика»), Клод ШаброльНада»), Марио Моничелли («Дорогой Микеле», «Грязное бельё»), Луиджи КоменчиниКот»), Херберт РоссТанцоры»), Стено («Благодаря полиции», «Полицейская»), Лука Ронкони («Неистовый Орландо») и Майк Ходжес («Флэш Гордон»). В 2006-м выступила в качестве композитора фильма Марко Беллоккьо «Режиссёр свадеб».

Свою последнюю роль Марианджела Мелато исполнила в телевизионной драме «Я один», для которой также написала сценарий. Лауреат 26 престижных наград, включая восемь премий «Давид ди Донателло», пять «Серебряных лент», приз на МКФ в Таормине «Таормине Арте», Золотую медаль Рима и два итальянских «Золотых глобуса». Актриса скончалась 11 января 2013-го в Риме от рака поджелудочной железы в возрасте 71 года.
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