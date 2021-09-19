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Ноа Джуп и Джейден Мартелл познакомятся с «Пропащими ребятами»

19 сентября
2021 год

Новости кино >>
19 сентября 2021
Ноа Джуп и Джейден Мартелл исполнят главные роли в ремейке комедийного хоррора Джоэла Шумахера «Пропащие ребята», уверяет THR.

За постановку новой версии отвечает Джонатан Энтвистл, работавший над сериалом «Конец ***го мира», а за сценарий — Рэнди Маккиннон. В продюсерскую команду вошли Брайан Кэвэно-Джонс и Фред Бергер.


Классика вампирского кино с Кифером Сазерлендом, Джейсоном Патриком и Кори Хеймом в главных ролях вышла в далёком 1987 году, после чего обзавелась двумя сиквелами.

Пять лет назад стало известно, что руководство телеканала The CW задумало сериал по мотивам фильма, чьим исполнительным продюсером должен был выступить Роб Томас.
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