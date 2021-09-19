Ноа Джуп и Джейден Мартелл познакомятся с «Пропащими ребятами»

Ноа Джуп
и Джейден Мартелл
исполнят главные роли в ремейке комедийного хоррора Джоэла Шумахера
«Пропащие ребята
», уверяет THR
.
За постановку новой версии отвечает Джонатан Энтвистл, работавший над сериалом «Конец ***го мира
», а за сценарий — Рэнди Маккиннон. В продюсерскую команду вошли Брайан Кэвэно-Джонс и Фред Бергер.
Классика вампирского кино с Кифером Сазерлендом
, Джейсоном Патриком
и Кори Хеймом
в главных ролях вышла в далёком 1987 году, после чего обзавелась двумя сиквелами.
Пять лет назад стало известно
, что руководство телеканала The CW задумало сериал по мотивам фильма, чьим исполнительным продюсером должен был выступить Роб Томас.
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