Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинотавр 2021
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Гран-при 19-го фестиваля «Амурская осень» удостоен «Райцентр» Натальи Назаровой

19 сентября
2021 год

Новости кино >>
19 сентября 2021
Фильму Натальи Назаровой «Райцентр» вручили гран-при 19-го открытого фестиваля кино и театра «Амурская осень», завершившегося в Благовещенске. Картину также отметили за лучшую мужскую роль Никиты Табунщика, уточняет пресс-служба смотра.

Картина Александра Андреева «5 недель» получила «журавлей» за режиссуру и женскую роль Юлии Шубаревой. Мария Тумова и Алексей А. Петрухин отмечены за сценарий к фильму «Выйти из группы». Среди операторов лучшим признан Кирилл Мошкович, работавший над «Родителем». «Лебединому озеру» Антона Бильжо достался приз прессы, а ленте Роберта Дэфа «Солнце будет завтра» — диплом прессы.

Гран-при 19-го фестиваля «Амурская осень» удостоен «Райцентр» Натальи Назаровой
фото: кадр из фильма «5 недель»

Лучшей короткометражной работой признаны «Снаряды для девочки» Антона Мамыкина. Никита Попов, снявший «Оболтуса», одержал победу среди режиссёров. В актёрских номинациях статуэтки достались Сергею Колбинцеву за «Высшие уровни» и Алёне Бабенко за роль в ленте «Преследование мусора, или мой любимый муж». Специального диплома жюри «За поиск выхода из тупика» удостоен «Батя» Максима Лаврова. Пресса наградила дипломами фильмы «Сборы» Натальи Гуркиной и «Водопроводчик» Анны Озар и Павла Емелина.

Призом губернатора Амурской области отмечена Нина Усатова, призом мэра Благовещенска — Зинаида Кириенко, а призом оргкомитета фестиваля «За обращение к традициям и памяти предков» – «Проклятая земля. Рок» Степана Бурнашева. Сергея Сотникова наградили «За преданность "Амурской осени"». На открытии фестиваля Олеся Железняк получила приз имени Леонида Гайдая за вклад в комедию.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Анна Якунина, Семён Стругачёв и Артур Ваха признаны лучшими театральными актёрами «Амурской осени»
Проклятая любимая Земля: 8 фильмов «Амурской осени»-2021
Фильмы Натальи Назаровой, Антона Бильжо и Влада Фурмана включены в полнометражный конкурс «Амурской осени»
Объявлены внеконкурсная программа и жюри 19-го фестиваля кино и театра «Амурская осень»
Поиск по меткам
Амурская осень
персоны
Александр Андреев (III)Алёна БабенкоАнтон БильжоСтепан БурнашевНаталья ГуркинаРоберт ДэфПавел ЕмелинОлеся ЖелезнякЗинаида КириенкоСергей КолбинцевМаксим Лавров (II)Антон МамыкинКирилл МошковичНаталья Назарова (II)Анна ОзарАлексей А. ПетрухинНикита Попов (III)Сергей СотниковНикита ТабунщикНина УсатоваЮлия Шубарева
фильмы
5 НедельБатяВодопроводчикВыйти из группыВысшие уровниЛебединое озероОболтусПреследование мусора, или Мой любимый мужПроклятая земля. РокРайцентрРодительСборыСнаряды для девочкиСолнце будет завтра

анонс

Деконструкция «Планета бурь»

Скорбим

Шухрат Иргашев
17 сентября ушёл из жизни актёр Шухрат Иргашев.

День рождения >>

Виктор Андриенко
Борис Галкин
Александр Захаров (II)
Анастасия Мельникова
Андрей Носков
Алексей Ошурков
Вера Пашенная
Александр Продан
Наталья Романычева
Джереми Айронс
Вилли Биргель
Алессандро Борги
Кевин Зегерс
Сана Латан
Марианджела Мелато
Гражина Шаполовская
все родившиеся 19 сентября >>

Афиша кино >>

Иван Денисович
драма, социальная драма, экранизация
Россия, 2021
Разжимая кулаки
драма, семейное кино
Россия, 2021
Клаустрофобы 2: Лига выживших
боевик, детектив, мистика, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Случайность и догадка
драма, мелодрама
Япония, 2021
My Little Pony: Новое поколение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Канада, США, 2021
Вне зоны доступа
молодежный фильм, приключения
Россия, 2021
Все святые Ньюарка
драма, исторический фильм, криминальный фильм
США, 2021
Говард и Безумное Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2018
Дело
драма
Россия, 2021
Махнёмся телами
комедия, мелодрама
Франция, Бельгия, 2020
Молоко
драма, мелодрама, фэнтези
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен