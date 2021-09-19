Гран-при 19-го фестиваля «Амурская осень» удостоен «Райцентр» Натальи Назаровой

Фильму Натальи Назаровой
«Райцентр
» вручили гран-при 19-го открытого фестиваля кино и театра «Амурская осень
», завершившегося в Благовещенске. Картину также отметили за лучшую мужскую роль Никиты Табунщика
, уточняет пресс-служба смотра.
Картина Александра Андреева
«5 недель
» получила «журавлей» за режиссуру и женскую роль Юлии Шубаревой
. Мария Тумова и Алексей А. Петрухин
отмечены за сценарий к фильму «Выйти из группы
». Среди операторов лучшим признан Кирилл Мошкович
, работавший над «Родителем
». «Лебединому озеру
» Антона Бильжо
достался приз прессы, а ленте Роберта Дэфа
«Солнце будет завтра
» — диплом прессы.
фото: кадр из фильма «5 недель»
Лучшей короткометражной работой признаны «Снаряды для девочки
» Антона Мамыкина
. Никита Попов
, снявший «Оболтуса
», одержал победу среди режиссёров. В актёрских номинациях статуэтки достались Сергею Колбинцеву
за «Высшие уровни
» и Алёне Бабенко
за роль в ленте «Преследование мусора, или мой любимый муж
». Специального диплома жюри «За поиск выхода из тупика» удостоен «Батя
» Максима Лаврова
. Пресса наградила дипломами фильмы «Сборы
» Натальи Гуркиной
и «Водопроводчик
» Анны Озар
и Павла Емелина
.
Призом губернатора Амурской области отмечена Нина Усатова
, призом мэра Благовещенска — Зинаида Кириенко
, а призом оргкомитета фестиваля «За обращение к традициям и памяти предков» – «Проклятая земля. Рок
» Степана Бурнашева
. Сергея Сотникова
наградили «За преданность "Амурской осени"». На открытии фестиваля Олеся Железняк
получила приз имени Леонида Гайдая за вклад в комедию.
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