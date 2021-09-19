Гран-при 19-го фестиваля «Амурская осень» удостоен «Райцентр» Натальи Назаровой

анонс

Ноа Джуп и Джейден Мартелл познакомятся с «Пропащими ребятами»

Звезды итальянского кино 1970-х не стало в 2013-м

Исполнилось 80 лет со дня рождения Марианджелы Мелато

«Белфаст» Кеннета Браны победил на фестивале в Торонто

19 сентября

Гандам атакует: знаменитая франшиза готовит новые проекты и 20-метрового робота в японском порту

В 2022 году мобильных воинов ждет серьезное обновление: два сериала и фильм