Победителем сериального питчинга «Кинотавра» стал триллер «Станция»

Победителем питчинга сериальных проектов на 32-м Открытом российском фестивале «Кинотавр» стал триллер «Станция» автора Виктории Зуевой. Обладателя приза выбрали представители ведущих отечественных онлайн-платформ – креативный директор IVI Originals Илья Бурец, креативный продюсер «НМГ Студия» Жора Крыжовников, заместитель гендиректора видеоплатформы Premier Макар Кожухов, генеральный директор «МТС Медиа»/онлайн-кинотеатре KION Игорь Мишин, шоураннер «Яндекс.Студии» Александра Ремизова, продюсер и шоураннер видеосервиса START Ирина Сосновая, генпродюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев.
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Проект «Станция» рассказывает про загадочное исчезновение профессора Паустова, который занимался изучением бессмертных медуз. Его ассистента находят мертвым, для расследования дела привлекается в том числе кризисный психолог Стрелецкая, которая выясняет, что в этой истории преступления есть личные мотивы, а само дело связано с последней экспедицией Паустова. В дримкасте значатся Паулина Андреева и Евгений Цыганов, правда, проект, который автор Виктория Зуева называет «атмосферным триллером с научными допущениями», пока имеет только синопсис сезона, краткий посерийный план, библию персонажей и драфт пилотной серии.
Конкуренцию «Станции» составляли еще девять разножанровых проектов, многие из которых, впрочем, очень напоминали уже вышедшие как российские, так и зарубежные сериалы, и порой этого не скрывали. Так, например, сценарист Савва Минаев и продюсер Максим Дашкин представили «визионерскую ретро-драмеди» «Двигатель» про рекламщика времен НЭП и честно признались, что это будет «такой НЭП Mad Men». Действие происходит в 1922 году, главный герой выходит из тюрьмы и организовывает в подполье одноименное названию сериала рекламное агентство вместе с «сексапильной поэтессой» и «невротичным художником». Два других ретро-проекта – «Затмение» Игоря Каграманова и «Секспросвет» Сергея Лагодина – решены в разных жанрах. Первый рассказывает про эпидемию оспы в Москве 1960-х, которую запустило красное платье от Dior. Но всю «заразу» побеждает бодрый и ответственный «кагэбэшник», которого играет звезда фильма Звягинцева «Нелюбовь» Алексей Розин. Вторая заявка – это комедия про живущего в конце 1970-х комсомольца, жизнь которого перепахал первый минет, до которого он уже, правда, успел испытать преждевременную эякуляцию. После такого неожиданного во всех смыслах первого сексуального опыта он вместе с приятелем-хулиганом и соседкой, «о которой ходят разные слухи», начинает просвещать, в том числе жен партийных и, естественно, кагэбэшных сотрудников, на предмет секса. В общем, Sex Education по-советски.
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Женские тренинги уже, правда, образца настоящего звучат и в проекте «Правда-матка» Светланы Акуневич. Это 12-серийное драмеди о 28-летней Алене, которая не умеет говорить «нет». «Принудительное исцеление от состояния жертвы» подруга Алены начинает с отправления ее на женский тренинг к гуру, которую, согласно дримкасту может сыграть Алина Алексеева. Тренинги и разговоры с подругой (в том же дримкасте это Алла Михеева) помогут Алене найти, естественно, не только себя, но и любовь.
Еще один женский проект «Лида тупит» представили сценаристы Дмитрий Рябиков и Лена Фонфрович. Восемь 25-минутных серий рассказывают про Лиду, которая бросает киношколу и устраивается работать разносчицей пиццы. У Лиды еще есть брат, проповедник адвентистов седьмого дня, и папа с любовницей, которые отправляют Лиду ночевать в общагу ВГИКа, где недавно убили ее подругу. В то же время туда приезжает следователь, влюбляющийся в девушку. А она уже на следующий день доставляет пиццу на съемочную площадку, где тоже происходит убийство. В референсах – сериал «Дрянь», в первую очередь из-за формы повествования. Лида, как и Фиби Уоллер-Бридж, говорит на камеру и рушит «четвертую стену». А в главной роли создатели проекта видят Лизу Монеточку, которой очень нравится этот проект.
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Была еще на питчинге и «Модель в хиджабе» от сценариста Сабита Алиева. Это восемь серий по 50 минут, которые призваны изменить отношение к мусульманам. Главная героиня этого проекта – 15-летняя девушка из мусульманской семьи, которой выпадает шанс стать моделью и спасти семью от бедности, став музой скандально известного директора модельного агентства. Понятно, что это вовсе семьей не приветствуется.
Семейная тема продолжилась и в проекте «Список», который представлял продюсер компании Zebra Hero Артем Царегородцев. В нем речь идет о школьнике-задроте, решившем уничтожить убийц своего отца. В проекте будет шесть серий – как раз по числу этих убийц. Как планируется, каждая серия хронометражем 30 минут.
Некая антология поддерживается и в проекте «667» Айнура Мубарова. В нем «филиалом ада в России» руководит некий демон Вельзевул с нелюбимым сыном под номером 667, который хочет получить на 30-летие настоящее имя, а не просто номер, для чего отправляется на условную землю, где сталкивается со всеми свинцовыми мерзостями. Впрочем, с ними наверняка встречаются и герои проекта «Лжецы» Тимура Левченко, где, как бы ни было это удивительно, все герои постоянно кому-то лгут, придумывая разные, в том числе и малопонятные истории. Примерно как участники нынешнего питчинга.
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