Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Победителем сериального питчинга «Кинотавра» стал триллер «Станция»

19 сентября
2021 год

Новости кино >>
19 сентября 2021
Победителем питчинга сериальных проектов на 32-м Открытом российском фестивале «Кинотавр» стал триллер «Станция» автора Виктории Зуевой. Обладателя приза выбрали представители ведущих отечественных онлайн-платформ – креативный директор IVI Originals Илья Бурец, креативный продюсер «НМГ Студия» Жора Крыжовников, заместитель гендиректора видеоплатформы Premier Макар Кожухов, генеральный директор «МТС Медиа»/онлайн-кинотеатре KION Игорь Мишин, шоураннер «Яндекс.Студии» Александра Ремизова, продюсер и шоураннер видеосервиса START Ирина Сосновая, генпродюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев.

Победителем сериального питчинга «Кинотавра» стал триллер «Станция»
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Проект «Станция» рассказывает про загадочное исчезновение профессора Паустова, который занимался изучением бессмертных медуз. Его ассистента находят мертвым, для расследования дела привлекается в том числе кризисный психолог Стрелецкая, которая выясняет, что в этой истории преступления есть личные мотивы, а само дело связано с последней экспедицией Паустова. В дримкасте значатся Паулина Андреева и Евгений Цыганов, правда, проект, который автор Виктория Зуева называет «атмосферным триллером с научными допущениями», пока имеет только синопсис сезона, краткий посерийный план, библию персонажей и драфт пилотной серии.

Конкуренцию «Станции» составляли еще девять разножанровых проектов, многие из которых, впрочем, очень напоминали уже вышедшие как российские, так и зарубежные сериалы, и порой этого не скрывали. Так, например, сценарист Савва Минаев и продюсер Максим Дашкин представили «визионерскую ретро-драмеди» «Двигатель» про рекламщика времен НЭП и честно признались, что это будет «такой НЭП Mad Men». Действие происходит в 1922 году, главный герой выходит из тюрьмы и организовывает в подполье одноименное названию сериала рекламное агентство вместе с «сексапильной поэтессой» и «невротичным художником». Два других ретро-проекта – «Затмение» Игоря Каграманова и «Секспросвет» Сергея Лагодина – решены в разных жанрах. Первый рассказывает про эпидемию оспы в Москве 1960-х, которую запустило красное платье от Dior. Но всю «заразу» побеждает бодрый и ответственный «кагэбэшник», которого играет звезда фильма Звягинцева «Нелюбовь» Алексей Розин. Вторая заявка – это комедия про живущего в конце 1970-х комсомольца, жизнь которого перепахал первый минет, до которого он уже, правда, успел испытать преждевременную эякуляцию. После такого неожиданного во всех смыслах первого сексуального опыта он вместе с приятелем-хулиганом и соседкой, «о которой ходят разные слухи», начинает просвещать, в том числе жен партийных и, естественно, кагэбэшных сотрудников, на предмет секса. В общем, Sex Education по-советски.

Победителем сериального питчинга «Кинотавра» стал триллер «Станция»
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"


Женские тренинги уже, правда, образца настоящего звучат и в проекте «Правда-матка» Светланы Акуневич. Это 12-серийное драмеди о 28-летней Алене, которая не умеет говорить «нет». «Принудительное исцеление от состояния жертвы» подруга Алены начинает с отправления ее на женский тренинг к гуру, которую, согласно дримкасту может сыграть Алина Алексеева. Тренинги и разговоры с подругой (в том же дримкасте это Алла Михеева) помогут Алене найти, естественно, не только себя, но и любовь.

Еще один женский проект «Лида тупит» представили сценаристы Дмитрий Рябиков и Лена Фонфрович. Восемь 25-минутных серий рассказывают про Лиду, которая бросает киношколу и устраивается работать разносчицей пиццы. У Лиды еще есть брат, проповедник адвентистов седьмого дня, и папа с любовницей, которые отправляют Лиду ночевать в общагу ВГИКа, где недавно убили ее подругу. В то же время туда приезжает следователь, влюбляющийся в девушку. А она уже на следующий день доставляет пиццу на съемочную площадку, где тоже происходит убийство. В референсах – сериал «Дрянь», в первую очередь из-за формы повествования. Лида, как и Фиби Уоллер-Бридж, говорит на камеру и рушит «четвертую стену». А в главной роли создатели проекта видят Лизу Монеточку, которой очень нравится этот проект.

Победителем сериального питчинга «Кинотавра» стал триллер «Станция»
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Была еще на питчинге и «Модель в хиджабе» от сценариста Сабита Алиева. Это восемь серий по 50 минут, которые призваны изменить отношение к мусульманам. Главная героиня этого проекта – 15-летняя девушка из мусульманской семьи, которой выпадает шанс стать моделью и спасти семью от бедности, став музой скандально известного директора модельного агентства. Понятно, что это вовсе семьей не приветствуется.

Семейная тема продолжилась и в проекте «Список», который представлял продюсер компании Zebra Hero Артем Царегородцев. В нем речь идет о школьнике-задроте, решившем уничтожить убийц своего отца. В проекте будет шесть серий – как раз по числу этих убийц. Как планируется, каждая серия хронометражем 30 минут.

Некая антология поддерживается и в проекте «667» Айнура Мубарова. В нем «филиалом ада в России» руководит некий демон Вельзевул с нелюбимым сыном под номером 667, который хочет получить на 30-летие настоящее имя, а не просто номер, для чего отправляется на условную землю, где сталкивается со всеми свинцовыми мерзостями. Впрочем, с ними наверняка встречаются и герои проекта «Лжецы» Тимура Левченко, где, как бы ни было это удивительно, все герои постоянно кому-то лгут, придумывая разные, в том числе и малопонятные истории. Примерно как участники нынешнего питчинга.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
Братья и сестры: Как открывался фестиваль «Кинотавр»-2021
Объявлены участники питчинга сериальных проектов «Кинотавра»
Фильмы Николая Хомерики, Григория Добрыгина и Виктора Рыжакова вошли в конкурс «Кинотавра»
Чулпан Хаматова возглавит жюри «Кинотавра»
Поиск по меткам
КинотаврКинотавр 2021
персоны
Паулина АндрееваИлья БурецМаксим ДашкинАндрей ЗвягинцевВиктория ЗуеваИгорь КаграмановМакар КожуховЖора КрыжовниковТимур ЛевченкоСавва МинаевИгорь МишинМонеточкаАлександра Ремизова (II)Александра РемизоваАлексей РозинИрина СосноваяФиби Уоллер-БриджДжаник ФайзиевАртем ЦарегородцевЕвгений Цыганов
фильмы
БезумцыДряньНелюбовьПоловое воспитание

фотографии >>
Победителем сериального питчинга «Кинотавра» стал триллер «Станция» фотографии
Победителем сериального питчинга «Кинотавра» стал триллер «Станция» фотографии
Победителем сериального питчинга «Кинотавра» стал триллер «Станция» фотографии
Победителем сериального питчинга «Кинотавра» стал триллер «Станция» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Шухрат Иргашев
17 сентября ушёл из жизни актёр Шухрат Иргашев.

День рождения >>

Карина Андоленко
Александр Гундарев
Антон Денисенко
Эльдар Калимулин
Елена Караджова
Гани Кулжанов
Арслан Мурзабеков
Александр Павельев
Любовь Руднева
Сабина Азема
Азия Ардженто
Агата Бузек
Дани Каррель
Гэри Коул
София Лорен
Кеннет Мор
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Иван Денисович
драма, социальная драма, экранизация
Россия, 2021
Разжимая кулаки
драма, семейное кино
Россия, 2021
Клаустрофобы 2: Лига выживших
боевик, детектив, мистика, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Случайность и догадка
драма, мелодрама
Япония, 2021
My Little Pony: Новое поколение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Канада, США, 2021
Вне зоны доступа
молодежный фильм, приключения
Россия, 2021
Все святые Ньюарка
драма, исторический фильм, криминальный фильм
США, 2021
Говард и Безумное Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2018
Дело
драма
Россия, 2021
Махнёмся телами
комедия, мелодрама
Франция, Бельгия, 2020
Молоко
драма, мелодрама, фэнтези
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен