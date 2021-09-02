Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я намерен сокрушить «Истребителя демонов» и «Евангелион»: создатель «Гандама» о планах до пенсии

2 сентября
2021 год

Новости кино >>
2 сентября 2021
В интервью с Weekly Playboy режиссер «Мобильного воина Гандама» Ёсиюки Томино рассказал, что страдает от стеноза позвоночного канала, но полагает, что здоровье позволит ему работать над аниме еще три года.

Пока же 79-летний автор не теряет присутствия духа: «Пока я жив и в состоянии творить, я намерен сокрушить «Истребителя демонов» и «Евангелион». Только с такими амбициями можно создавать аниме в 80 лет».

«Я намерен сокрушить «Истребителя демонов» и «Евангелион»: создатель «Гандама» о планах до пенсии

Ёсиюки Томино прославился как автор и режиссер «Мобильного воина Гандама» — одного из самых известных тайтлов в жанре меха, способствовавшего появлению субкультуры отаку и ставшего одним из источников вдохновения для «Евангелиона» Хидэаки Анно. В настоящее время постановщик работает над пенталогией «Мобильный воин Гандам: Реконкиста» на студии Sunrise. В июле в прокат вышла третья часть цикла.

Стеноз позвоночного канала — хроническая патология, при которой спинномозговой канал сужается, а все его структуры — сдавливаются. Из-за давления на нервные корешки постановщик испытывает сильную боль и онемение ног, мешающее нормально передвигаться.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Как я встретил вашу маму: «Евангелион 3.0+1.01» приказывает долго жить
Почему «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» стал самым кассовым японским мультфильмом (и в России тоже)
Группа «Мумий Тролль» записала саундтрек для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив»
Legendary Pictures адаптирует для американцев аниме «Гандам»
Поиск по меткам
Анимацияаниме
персоны
Хидэаки Анно
фильмы
ЕвангелионКлинок, рассекающий демоновМобильный воин Гандам

фотографии >>
«Я намерен сокрушить «Истребителя демонов» и «Евангелион»: создатель «Гандама» о планах до пенсии фотографии
«Я намерен сокрушить «Истребителя демонов» и «Евангелион»: создатель «Гандама» о планах до пенсии фотографии
«Я намерен сокрушить «Истребителя демонов» и «Евангелион»: создатель «Гандама» о планах до пенсии фотографии
«Я намерен сокрушить «Истребителя демонов» и «Евангелион»: создатель «Гандама» о планах до пенсии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Микис Теодоракис
2 сентября ушёл из жизни композитор Микис Теодоракис.
Василий Лунегов
1 сентября ушёл из жизни актёр Василий Лунегов.
Тамилла Агамирова
1 сентября ушла из жизни актриса Тамилла Агамирова.

День рождения >>

Валентин Гафт
Евгений Леонов
Ирина Печерникова
Елена Полянская (III)
Елена Проклова
Ольга Стрелецкая
Наталья Сычёва
Александр Филиппенко
Алексей Чадов
Эухенио Дербес
Джулиано Джемма
Киану Ривз
Стефан Фридман
Сальма Хайек
Марк Хармон
Энтони Вонг Чау-Санг
все родившиеся 2 сентября >>

Афиша кино >>

Боец без правил
драма, социальная драма, спортивный фильм
США, 2021
Чужая Земля
драма, научная фантастика, триллер
Германия, Швейцария, 2021
Яблоки
драма, комедия
Греция, Польша, Словения, 2020
В западне
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Дом улиток
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Испания, Мексика, Перу, 2020
Девятый калибр
боевик, криминальный фильм, триллер
Италия, Бельгия, 2020
Нефутбол
комедия, спортивный фильм
Россия, 2021
После. Глава 3
драма, мелодрама, экранизация, эротика
США, 2021
Три мушкетёра
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, экранизация
Испания, 2021
Шан-Чи и Легенда десяти колец
боевик, комедия, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
Интерстеллар
боевик, мистика, научная фантастика, приключения
Великобритания, США, 2014
Римские приключения
комедия
Испания, Италия, США, 2012
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен