«Я намерен сокрушить «Истребителя демонов» и «Евангелион»: создатель «Гандама» о планах до пенсии

В интервью с Weekly Playboy
режиссер «Мобильного воина Гандама
» Ёсиюки Томино
рассказал, что страдает от стеноза позвоночного канала, но полагает, что здоровье позволит ему работать над аниме еще три года.
Пока же 79-летний автор не теряет присутствия духа: «Пока я жив и в состоянии творить, я намерен сокрушить «Истребителя демонов» и «Евангелион». Только с такими амбициями можно создавать аниме в 80 лет
».
Ёсиюки Томино прославился как автор и режиссер «Мобильного воина Гандама» — одного из самых известных тайтлов в жанре меха, способствовавшего появлению субкультуры отаку и ставшего одним из источников вдохновения для «Евангелиона» Хидэаки Анно
. В настоящее время постановщик работает над пенталогией «Мобильный воин Гандам: Реконкиста»
на студии Sunrise. В июле в прокат вышла третья часть цикла.
Стеноз позвоночного канала — хроническая патология, при которой спинномозговой канал сужается, а все его структуры — сдавливаются. Из-за давления на нервные корешки постановщик испытывает сильную боль и онемение ног, мешающее нормально передвигаться.
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