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«Продление жизни» Дмитрия Фальковича признано лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу»

2 сентября
2021 год

Новости кино >>
2 сентября 2021
Лучшим игровым фильмом XXIX кинофестиваля «Окно в Европу», завершившегося в Выборге, признана картина Дмитрия Фальковича «Продление жизни», сообщает пресс-служба смотра.

«Продление жизни» Дмитрия Фальковича признано лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу»
фото: пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»

Специальный приз жюри конкурса игрового кино достался фильму Рината Ташимова «Второе солнце» и актёрам Елене Морозовой за роль в «Первом снеге» Наталии Кончаловской и Дайнюсу Гавенонису, сыгравшему в «Белом ките» Татьяны Федоровской. Дипломами были награждены оператор фильма «Сон» Владислав Политик и режиссёр ленты «Рапана» Виталий Суслин. Последней картине также вручили награду за продюсерскую работу Ларисы Олейник.

Приз от киноведов и кинокритиков достался из рук Виктора Матизена и Ольги Шервуд драме Эдуарда Жолнина «Земун». Диплом в конкурсе игрового кино с формулировкой «За остроумное продление жизни с помощью кино» забрал создатель «Продления жизни» Дмитрий Фалькович. Диплом в конкурсе неигрового кино ушёл «Дальнему плану» Владимира Головнёва «за сохранение и развитие жанра документальной комедии». Специальный приз от президента кинофестиваля Армена Медведева достался Александру Миндадзе за «Паркет». Приз имени Саввы Кулиша «За творческий поиск» был вручён мультфильму Ивана Максимова «О, нееет!». За сценарий отметили авторов «Капкана» Галину Уразову и Наталью Кудряшову.

«Продление жизни» Дмитрия Фальковича признано лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу»
фото: пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»

Первое место конкурса «Выборгский счёт», лауреаты которого определяются путём голосования зрителей в приложении фестиваля «Окно в Европу», заняло «Асфальтовое солнце» Ильи Хотиненко. Второе и третье места заняли «Земун» и «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали» Армена Акопяна и Дмитрия Тархова.

В секции анимационного кино победила картина Саши Свирского «Вадим на прогулке». Специальный приз жюри получила лента Марии Коган-Лернер «За забором». Дипломами отмечены «Дылда» Анастасии Жакулиной и «Пожарник» Юлии Ароновой.

«Продление жизни» Дмитрия Фальковича признано лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу»
фото: пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»

Главный приз в категории неигрового кино достался «Спецам» Анны Драницыной. Специальный приз жюри отошёл фильму Сергея Дебижева «Рок за гранью». Дипломы получили «Девяносто первый» Олеси Епишиной и оператор Сергей Догоров, работавший над картиной Ирины Васильевой «25 лет одиночества».

Торжественную церемонию закрытия фестиваля, традиционно прошедшую в Выборгском замке, провели президент смотра Армен Медведев и актриса Дарья Румянцева. В качестве музыкальных гостей выступили Пётр Налич со своими музыкантами, композитор Сергей Петров и семейный дуэт из композитора и музыканта Сергея Старостина и актрисы Ольги Лапшиной.
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«Продление жизни» Дмитрия Фальковича признано лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу» фотографии
«Продление жизни» Дмитрия Фальковича признано лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу» фотографии
«Продление жизни» Дмитрия Фальковича признано лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу» фотографии
«Продление жизни» Дмитрия Фальковича признано лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу» фотографии
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