«Продление жизни» Дмитрия Фальковича признано лучшим игровым фильмом фестиваля «Окно в Европу»

Лучшим игровым фильмом XXIX кинофестиваля «Окно в Европу», завершившегося в Выборге, признана картина
Дмитрия Фальковича
«
Продление жизни
», сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»
Специальный приз жюри конкурса игрового кино достался фильму
Рината Ташимова
«
Второе солнце
» и актёрам
Елене Морозовой
за роль в «
Первом снеге
»
Наталии Кончаловской
и
Дайнюсу Гавенонису
, сыгравшему в «
Белом ките
»
Татьяны Федоровской
. Дипломами были награждены оператор фильма «
Сон
» Владислав Политик и режиссёр ленты «
Рапана
»
Виталий Суслин
. Последней картине также вручили награду за продюсерскую работу
Ларисы Олейник
.
Приз от киноведов и кинокритиков достался из рук
Виктора Матизена
и Ольги Шервуд драме
Эдуарда Жолнина
«
Земун
». Диплом в конкурсе игрового кино с формулировкой
«За остроумное продление жизни с помощью кино»
забрал создатель «Продления жизни» Дмитрий Фалькович. Диплом в конкурсе неигрового кино ушёл «
Дальнему плану
»
Владимира Головнёва «за сохранение и развитие жанра документальной комедии»
. Специальный приз от президента кинофестиваля
Армена Медведева
достался
Александру Миндадзе
за «
Паркет
». Приз имени Саввы Кулиша «За творческий поиск» был вручён мультфильму
Ивана Максимова
«
О, нееет!
». За сценарий отметили авторов «
Капкана
»
Галину Уразову
и
Наталью Кудряшову
.
фото: пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»
Первое место конкурса «Выборгский счёт», лауреаты которого определяются путём голосования зрителей в приложении фестиваля «Окно в Европу», заняло «
Асфальтовое солнце
»
Ильи Хотиненко
. Второе и третье места заняли «Земун» и «
Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали
»
Армена Акопяна
и
Дмитрия Тархова
.
В секции анимационного кино победила картина
Саши Свирского
«
Вадим на прогулке
». Специальный приз жюри получила лента Марии Коган-Лернер «
За забором
». Дипломами отмечены «
Дылда
»
Анастасии Жакулиной
и «Пожарник» Юлии Ароновой.
фото: пресс-служба фестиваля «Окно в Европу»
Главный приз в категории неигрового кино достался «
Спецам
» Анны Драницыной. Специальный приз жюри отошёл фильму
Сергея Дебижева
«
Рок за гранью
». Дипломы получили «
Девяносто первый
»
Олеси Епишиной
и оператор Сергей Догоров, работавший над картиной
Ирины Васильевой
«
25 лет одиночества
».
Торжественную церемонию закрытия фестиваля, традиционно прошедшую в Выборгском замке, провели президент смотра Армен Медведев и актриса
Дарья Румянцева
. В качестве музыкальных гостей выступили
Пётр Налич
со своими музыкантами, композитор Сергей Петров и семейный дуэт из композитора и музыканта
Сергея Старостина
и актрисы
Ольги Лапшиной
.
обсуждение >>