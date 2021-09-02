Завершились съёмки интерактивного сериала «Ничего страшного» с Алисой Хазановой и Виталием Кудрявцевым

«Молодые актёры искренне полюбили сценарий и играли с оттягом — у нас в стране не так много young adult проектов, тема очень злободневная, характеры героев объёмные и выразительные. Мы надеемся, что "Ничего страшного" полюбится молодому зрителю. Интерактив помог нам избавиться от назидательности, которой очень тяжело избежать в разговоре на такую тему. "Ничего страшного" — это в первую очередь увлекательная, если не сказать развлекательная, история, а её образовательная часть подаётся ненавязчиво, через игровой интерактивный сюжет», — говорит режиссёр Антон Уткин.
В центре сюжета — история семьи Бегловых. Они переезжают в большой город и сталкиваются с травлей: на работе, в школе, дома и в интернете. В основе сериала лежат реальные истории жертв травли и результаты исследований различных её видов. Создатели предлагают зрителям с помощью научно-фантастической составляющей – Агента из недалёкого будущего – вмешаться в жизнь Бегловых, разобраться, с чего начинается агрессия и как можно прервать цепь насилия и попробовать спасти героев.
фото: пресс-служба сериала
По словам генерального продюсера сериала Али Береславцевой, «в кино есть полушуточное правило: если можно не снимать детей и животных — не снимайте детей и животных. А у нас школьные сцены с подростками, и количество юных актёров на площадке по 20-40 человек каждый день, это огромная ответственность и множество ограничений. Например, съёмочный день у подростков-актёров — восемь-десять часов в зависимости от возраста. При этом традиционный киносъёмочный день (смена) — 12 часов, это заставляет работать очень чётко и быстро, при этом — это всё ещё тонкий творческий процесс. Для нас было большим сюрпризом, с каким интересом и дисциплиной дети-актёры подходят к своей работе. Среди наших локаций были, в том числе, школа, парк аттракционов. Это такой интересный опыт, когда ты "возвращаешься" в школу совсем в другом статусе, вспоминаешь, переосознаёшь свой опыт. Участники съёмочной группы не только создавали "картинку" школьной жизни, но и вспоминали свой опыт, в том числе, к сожалению, сложный и травматичный опыт травли. Он был почти у всех, так что все участники были очень мотивированы создать по-настоящему крутой продукт. Мы хотим показать молодой аудитории, что они значимы и видимы, их проблемы — это наши проблемы и буллинг — это не "ничего страшного"».
В основе сериала лежит одноимённый интерактивный спектакль, который был показан в День борьбы с кибербуллингом в ноябре 2020 года. К своим ролям вернулись Алиса Хазанова и Виталий Кудрявцев. Они сыграли супругов, которым предстоит найти способ, как сохранить семью, несмотря на обрушившиеся на них трудности. К ним присоединилась Ясмина Омерович в качестве Агента.
фото: пресс-служба сериала
«Это уже третий наш молодёжный сериал на острую тему, и, кажется, мы нашли способ искренне поговорить с юной аудиторией о том, что волнует её и нас самих. У этой истории простой и универсальный язык, который, хочется верить, зацепит и международную аудиторию. А героиня Алисы Хазановой поможет и более взрослым зрителям узнать себя в "Ничего страшного"», — считает режиссёр Наталья Покровская.
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