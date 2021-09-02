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Милош Бикович, Оксана Акиньшина и Любовь Аксёнова снимаются в адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки»

2 сентября
2021 год

Новости кино >>
2 сентября 2021
Мария Агранович приступила в Москве к съёмкам восьмисерийного сериала из линейки more originals «The Тёлки» по мотивам одноимённого романа Сергея Минаева. Согласно пресс-службе more.tv, главные роли в экранизации исполнят Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксёнова, Виктория Толстоганова, Артём Ткаченко, Алексей Кравченко и Алексей Агранович. Премьера состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink.

Милош Бикович, Оксана Акиньшина и Любовь Аксёнова снимаются в адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Большинство писателей недовольны экранизациями своих книг. В случае с "The Телки" всё наоборот — я в полном восторге от того, как авторам сценария удалось перенести действие в наши дни, добавить новых, неожиданных поворотов, сохранив при этом почти всё, что было в книге», — говорит автор книги и креативный продюсер экранизации Сергей Минаев.

Роман «The Телки. Повесть о ненастоящей любви» был опубликован в 2008-м. Первый тираж книги составил более 300 тысяч экземпляров. Новые «The Телки», как и первоисточник, будут не только исследованием пороков высшего общества, но и динамичным триллером, который не даст зрителю перевести дыхание буквально с первых минут. Сценарий сериала написали Дмитрий Абезяев и Маруся Трубникова.

Милош Бикович, Оксана Акиньшина и Любовь Аксёнова снимаются в адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

По словам генерального продюсера сериала Данилы Шарапова, «проект "The Телки" создаётся по мотивам одного из самых громких бестселлеров 2000-х. Многие элементы сюжета были актуализированы, при этом основная идея и философия романа Сергея Минаева сохранены. Мы надеемся, что драма о женской мести с выдающимся актёрским составом и талантливой творческой группой вызовет интерес и найдет широкий отклик у аудитории».

Действие сериала разворачивается в двадцатые годы нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Он идёт по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своём пути. Ему просто всё равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нём Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнёт героя с головой.

Милош Бикович, Оксана Акиньшина и Любовь Аксёнова снимаются в адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Продюсерами экранизации также выступают Пётр Ануров, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников и Маруся Трубникова. Созданием сериала занимается кинокомпания «Медиаслово» по заказу НМГ Студии. Это второй опыт сотрудничества Минаева с more.tv и Wink — в 2021-м онлайн-кинотеатры представили документальный проект «Девяностые» об эпохе, которая изменила Россию.
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Милош Бикович, Оксана Акиньшина и Любовь Аксёнова снимаются в адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки» фотографии
Милош Бикович, Оксана Акиньшина и Любовь Аксёнова снимаются в адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки» фотографии
Милош Бикович, Оксана Акиньшина и Любовь Аксёнова снимаются в адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки» фотографии
Милош Бикович, Оксана Акиньшина и Любовь Аксёнова снимаются в адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки» фотографии
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