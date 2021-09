В Московском музее современного искусства покажут лучшие VR-работы Венецианского фестиваля

фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»



В Московском музее современного искусства до 19 сентября покажут 32 лучших мировых проекта в формате виртуальной реальности. Официальным партнёром Венецианской биеннале для показа программы Venice VR Expanded в России стала интерактивная студия Less Media Group. Об этом сообщает пресс-служба компании «Экспоконтент», выступающей партнёром показов.С прошлого года VR программа Мостры проходит онлайн, а также в ряде VR локаций в 14 городах мира. Москва вошла в число городов, где в дни 78-го Венецианского международного кинофестиваля откроется VR-локация, наряду с Парижем, Амстердамом, Барселоной, Монреалем и другими. В программу этого года вошли 37 иммерсивных работ из 21 страны.В Москве можно будет посмотреть 32 работы, среди которых интерактивные игры, документальные фильмы на социальные темы, медитативные экспириенсы, космические путешествия и детективные истории. В частности, проект Goliath: playing with reality, голосом которого стала Тильда Суинтон , рассказывает реальную историю о человеке, у которого диагностируют шизофрению. После нескольких лет в психиатрической лечебнице герой находит связь с миром, играя в многопользовательские компьютерные игры онлайн.На фестивале аудитория впервые сможет увидеть Samsara известного VR-режиссёра Хуан Синь-цзяня, сотрудничавшего с американской медиа-художницей Лори Андерсон в работе Chalkroom, получившей награду за лучший VR-экспириенс на 74-м Венецианском фестивале. Его работа Bodyless также была номинирована на 76-й Мостре. Samsara позволяет зрителю самостоятельно испытать, что такое оказаться посреди апокалипсиса и переродиться.В секции Best Of VR примет участие самый масштабный из когда-либо снятых в космосе проектов – Space Explorers: The ISS Experience. Для создания этой работы космонавты Международной космической станции отсняли более 200 часов материала о жизни в космосе. Еще один документальный проект в данной секции – Micro monsters с Дэвидом Аттенборо. Создатель известных документальных фильмов о природе предлагает зрителю уменьшиться до размеров насекомого, чтобы попасть в захватывающий, но опасный мир насекомых. Сюда же вошли интерактивные анимационные игры Mare, Maskmaker Jurassic world aftermath, Mind VR exploration и Sam & Max: this time it’s virtual!.Кураторы программы отбирали работы также обращая внимание на уровень инновационности использования VR технологий. Так, проект Clap использует трекинг рук без контроллеров, что позволяет пользователю хлопать собственными руками и влиять на развитие сюжета в виртуальной реальности. А Lavrynthos помещает пользователя в бесконечный неевклидов лабиринт, способный деформировать восприятие пространства.С полным описанием каждого проекта, доступного в рамках показа в ММОМА, можно ознакомиться в каталоге на входе в музей. Все работы будут доступны на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами. Показ пройдёт в сопровождении специалистов, которые помогут каждому посетителю составить персональную программу просмотра, исходя из его интересов, опыта в пользовании VR-устройствами и уровня владения английским языком.