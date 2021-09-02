Григорий Константинопольский расскажет о «Клипмейкерах»

В центре сюжета — молодой московский клипмейкер Гриша, который прокладывает путь к славе через лихие девяностые — в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений. Его друзья — лучшие клипмейкеры страны, его клиенты — главные её звезды. Одна лихая авантюра следует за другой — ребятам везёт. И, кажется, что всё только начинается.
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ
«Молодость. Самое прекрасное время в жизни. Она кажется бесконечной и всё ещё впереди. Моё поколение заложило фундамент в сегодняшний шоу-бизнес и киноиндустрию. Как всё начиналось. Чем жили герои. На что надеялись и что по итогу потеряли. Это время не отпускает из-за того, что несмотря на все тяготы было полное ощущение светлого будущего и свободы. От свободы ещё не устали, ей ещё не тяготились. Революция всего нового. Молодого. К тому же это драматургически очень интересное время — редкое сочетание мрачных дней и светлых надежд», — говорит Константинопольский.
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