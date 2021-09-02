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Григорий Константинопольский расскажет о «Клипмейкерах»

2 сентября
2021 год

Новости кино >>
2 сентября 2021
Григорий Константинопольский приступил в Москве к съёмкам комедийного боевика «Клипмейкеры», основанного на его сценарии. Согласно пресс-службе кинокомпании СТВ, отвечающей за производство картины, главные роли исполнят Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Арам Вардеванян, Роза Хайруллина и Кристина Веденеева.

В центре сюжета — молодой московский клипмейкер Гриша, который прокладывает путь к славе через лихие девяностые — в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений. Его друзья — лучшие клипмейкеры страны, его клиенты — главные её звезды. Одна лихая авантюра следует за другой — ребятам везёт. И, кажется, что всё только начинается.

Григорий Константинопольский расскажет о «Клипмейкерах»
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

«Молодость. Самое прекрасное время в жизни. Она кажется бесконечной и всё ещё впереди. Моё поколение заложило фундамент в сегодняшний шоу-бизнес и киноиндустрию. Как всё начиналось. Чем жили герои. На что надеялись и что по итогу потеряли. Это время не отпускает из-за того, что несмотря на все тяготы было полное ощущение светлого будущего и свободы. От свободы ещё не устали, ей ещё не тяготились. Революция всего нового. Молодого. К тому же это драматургически очень интересное время — редкое сочетание мрачных дней и светлых надежд», — говорит Константинопольский.

Съёмки продлятся до декабря. Продюсером выступает Сергей Сельянов, за визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Шебунин, художник-постановщик Елена Жукова, художник по костюмам Татьяна Патрахальцева и художник по гриму Нина Кравчук. В российский прокат фильм выпустит Sony Pictures 29 декабря 2022 года.
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Арам ВардеванянКристина ВеденееваАлександр ГорчилинВладимир ЕпифанцевЕлена ЖуковаГригорий КонстантинопольскийАлександр Кузнецов (IV)Татьяна ПатрахальцеваСергей СельяновРоза ХайруллинаМария ШалаеваДмитрий Шебунин

фотографии >>
Григорий Константинопольский расскажет о «Клипмейкерах» фотографии
Григорий Константинопольский расскажет о «Клипмейкерах» фотографии
Григорий Константинопольский расскажет о «Клипмейкерах» фотографии
Григорий Константинопольский расскажет о «Клипмейкерах» фотографии
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