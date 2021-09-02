Максим Виторган и «Квартет И» рассуждают о кино и жизни в тизере сериала «В Бореньке чего-то нет»

Видеосервис START представил тизер первого сериала в творческой биографии «Квартета И» «В Бореньке чего-то нет
». Проект основан на популярном одноименном спектакле, который идёт с аншлагом уже 4 года.
В основе сюжета — классическая история создания кино и творческого кризиса, отсылающая к фильму Феллини
«Восемь с половиной
». Действие разворачивается на киностудии, на «шапке» (так в кино называют банкет после окончания съемок) нового фильма успешного режиссера. Именно в этот вечер члены съемочной группы не только пьют шампанское и едят «мимозу», но и выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над фильмом. Быстротечные романы и интрижки подходят к концу, споры затухают, а режиссер размышляет, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то «настоящее» — кино про самого себя и наше время. Сможет ли эта картина помочь ему договориться с голосами в своей голове и понять, правильно ли он ведет себя с близкими людьми?
Главные роли в сериале сыграли Максим Виторган
, Ростислав Хаит
, Леонид Барац
, Камиль Ларин
, Александр Демидов
, Виктория Толстоганова
, Алексей Агранович
, Анастасия Уколова
, Юлия Топольницкая
, Павел Майков
, Василий Михайлов
, Ирина Гринёва
, Артём Смола
, Евгения Вайс
, Елена Полякова
, Михаил Полицеймако
, Георгий Мартиросян
, Родион Толоконников
, Арина Маракулина
, Полина Ауг
и другие. Режиссёром выступил Никита Власов
(«Ле.Ген.Да
»).
Сериал «В Бореньке чего-то нет
» выйдет на START уже в конце 2021 года.
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