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Максим Виторган и «Квартет И» рассуждают о кино и жизни в тизере сериала «В Бореньке чего-то нет»

2 сентября
2021 год

Новости кино >>
2 сентября 2021
Видеосервис START представил тизер первого сериала в творческой биографии «Квартета И» «В Бореньке чего-то нет». Проект основан на популярном одноименном спектакле, который идёт с аншлагом уже 4 года.


В основе сюжета — классическая история создания кино и творческого кризиса, отсылающая к фильму Феллини «Восемь с половиной». Действие разворачивается на киностудии, на «шапке» (так в кино называют банкет после окончания съемок) нового фильма успешного режиссера. Именно в этот вечер члены съемочной группы не только пьют шампанское и едят «мимозу», но и выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над фильмом. Быстротечные романы и интрижки подходят к концу, споры затухают, а режиссер размышляет, удалось ли ему после сериалов про бандитов и ментов создать что-то «настоящее» — кино про самого себя и наше время. Сможет ли эта картина помочь ему договориться с голосами в своей голове и понять, правильно ли он ведет себя с близкими людьми?

Максим Виторган и «Квартет И» рассуждают о кино и жизни в тизере сериала «В Бореньке чего-то нет»

Главные роли в сериале сыграли Максим Виторган, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Анастасия Уколова, Юлия Топольницкая, Павел Майков, Василий Михайлов, Ирина Гринёва, Артём Смола, Евгения Вайс, Елена Полякова, Михаил Полицеймако, Георгий Мартиросян, Родион Толоконников, Арина Маракулина, Полина Ауг и другие. Режиссёром выступил Никита ВласовЛе.Ген.Да»).

Сериал «В Бореньке чего-то нет» выйдет на START уже в конце 2021 года.
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Максим Виторган и «Квартет И» рассуждают о кино и жизни в тизере сериала «В Бореньке чего-то нет» фотографии
Максим Виторган и «Квартет И» рассуждают о кино и жизни в тизере сериала «В Бореньке чего-то нет» фотографии
Максим Виторган и «Квартет И» рассуждают о кино и жизни в тизере сериала «В Бореньке чего-то нет» фотографии
Максим Виторган и «Квартет И» рассуждают о кино и жизни в тизере сериала «В Бореньке чего-то нет» фотографии
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