Вышел трейлер сериала Авдотьи Смирновой «Вертинский» с Алексеем Филимоновым

В сети появился премьерный трейлер сериала Авдотьи Смирновой «Вертинский» с Алексеем Филимоновым в роли знаменитого шансонье. Первые две серии байопика станут доступны в онлайн-кинотеатре KION 13 сентября, следующие будут выходить каждый понедельник. Это первый сериал Первого канала с премьерой на онлайн-платформе, уточняет пресс-служба сервиса.
По словам Авдотьи Смирновой, «эта история про то, что если быть человеком по-настоящему добрым и умеющим сочувствовать, и сочувствовать без осуждения, то есть шанс прожить хорошую, удачливую жизнь. Вертинский — не только маски, но и чрезвычайная степень эмпатии, которая у него была. Эта способность пожалеть, посочувствовать, увидеть другую судьбу. Мне кажется, что в этом одна из магических черт Вертинского, которую мы взяли за основу его характера. Вертинский — это про доброту и жалость. Я горжусь коллегами, которые работали над сериалом. У нас таких сериалов по художественной среде ещё не было. Надеюсь, что Александр Николаевич Вертинский там нас поддерживает».
Зрителей ожидает биография самого известного русского шансонье ХХ века. История артиста, покинувшего Россию 1919 года и вернувшегося в СССР 1943-го, в разгар Второй мировой. Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Харбине, Шанхае и в Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, лёгким и весёлым. Однако эта картина, в первую очередь, о его доброте. Об умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любому. И за это судьба одарила его огромным успехом и поздним семейным счастьем. «Вертинский» — история о том, как певчая птица, артист, легкомысленное существо может прожить жизнь, вызывающую и зависть, и уважение.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
«Однажды ночью мне позвонила моя хорошая знакомая Анастасия Александровна Вертинская и спросила: "Костя, не хотите ли вы сделать фильм о моем папе? У него была довольно интересная жизнь". Я подумал, что грех отказываться. И пригласил написать сценарий этого проекта другую свою замечательную знакомую сценаристку и режиссёра Дуню Смирнову, — вспоминает продюсер сериала Константин Эрнст. — Проект был готов к старту в 2014 году, но изменившаяся экономика заморозила его на несколько лет. Потом в наш проект вошли Роман Абрамович и Сергей Адоньев и всё вновь ожило. Теперь восьмисерийный эпос сквозь страны и десятилетия в компании с умным, талантливым и парадоксальным человеком готов отправить вас в новое захватывающее киноприключение. У сериала две версии. Одна будет показываться на платформе KION с ограничением 18+. Версия с ограничением 12+ выйдет в эфире Первого канала. Платформенная версия выходит, опережая эфирную».
Над сценарием сериала вместе со Смирновой работали Анна Пармас и Джон Шемякин. Консультантом выступил историк эмиграции Иван Толстой. Сюжет базируется на большом количестве документов. Однако в истории есть и прототипы реальных людей, и собирательные образы, которые требуются для драматургии, и полностью вымышленные персонажи. Авторы сценария много расспрашивали Анастасию Вертинскую, которая дала доступ в архив Александра Николаевича.
Съёмки проходили в трёх странах — России, Турции и Венгрии. В сериале задействовано 340 объектов и декораций, 260 говорящих персонажей, восемь тысяч человек массовки и, соответственно, столько же костюмов для них. Париж снимали в Будапеште и Санкт-Петербурге, Голливуд и Берлин — в Стамбуле, а все кабаре и рестораны и Шанхай — в построенных декорациях в Санкт-Петербурге.
фото: пресс-служба Первого канала
Женщины, окружавшие Вертинского, не менее важны для событий, как и сам главный герой. Русской актрисе немого кино Вере Холодной (Паулина Андреева) Александр помог начать карьеру и в будущем посвятил первые песни. В Париже с русским шансонье познакомится Марлен Дитрих (Виктория Исакова), позже они встретятся и в Америке, когда Вертинский поселится на её роскошной вилле в Беверли-Хиллз.
По словам Авдотьи Смирновой, кастинга на титульную роль не было, кандидат был только один: «Я хотела, чтобы это был Алексей, с самого начала. Потому что, с одной стороны, в Алёше есть невероятное, как бы природное и благородство, и тонкость, и изысканность. С другой стороны, его до этого видели исключительно в ролях гопников и бандитов, как он сам мне сказал: "Ну вот и придётся наконец поработать по профессии. Зачем-то же я учился"».
фото: пресс-служба Первого канала
Филимонов сам исполнил все песни, звучащие в проекте — актёр до съемок не пел 12 лет, поэтому три месяца занимался с педагогом по вокалу. В сериале можно будет услышать десять песен: «Кокаинетка», «То, что я должен сказать», «В степи молдаванской…», «Лиловый негр», «Танго "Магнолия"», «Без женщин», «Над розовым морем», «Желтый ангел», «Доченьки» и «Я всегда был за тех…».
«С Вертинским я схож лишь принадлежностью к актёрской профессии. Но в остальном — мы совершенно разные: он был очень нежным и чувствительным человеком, я — не такой. И играл я своё ощущение от Вертинского. В глубине души, во время съёмок, чувствовал, что он меня "поддерживает". Я всегда ему говорил про себя "спасибо"», — говорит Алексей Филимонов.
фото: пресс-служба Первого канала
Для создания костюмов, подчёркивающих эксклюзивность той или иной эпохи, работала известный модельер, дебютант в мире кино Светлана Тегин. Она отвечала за женских персонажей сериала. Вторым художником по костюмам был Дмитрий Андреев, взяв на себя мужских персонажей, актёров второго плана и массовых сцен. Одежда и ткани приобретались в Италии, Франции, Монголии и винтажных московских магазинах. Внимание к деталям одеяний было максимальное. Для Паулины Андреевой был выбран бархат; все её костюмы намеренно пошиты в чёрно-белой гамме. Для передачи тепла, мягкости и женственности её героини были выбраны мягкие плюшевые текстуры, мех с коротким ворсом, мерцающее кружево и перья. Для передачи женственности Марлен Дитрих в исполнении Исаковой были выбраны меха, перья и перчатки. Перфекционизм актрисы был передан через глянцевую поверхность материалов, а её строгость — через элементы мужского костюма: белыми рубашками, фрачными жакетами-бабочками и шляпами.
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