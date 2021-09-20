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Виктор Сухоруков встаёт на защиту криминального мира Петербурга в трейлере сериала «Цыплёнок жареный»

20 сентября
2021 год

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20 сентября 2021
Кино-Театр.Ру представляет трейлер исторического детектива «Цыплёнок жареный» режиссёра Елены НиколаевойЛанцет»).



Весна 1921 года. Введение НЭП стремительно меняет обескровленный войнами и революцией Петроград. Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных появляются хорошо одетые люди, но, как следствие, и гопники, спешащие отнять у них деньги. Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии, – магазины грабят пять раз на дню. Тогда на защиту нэпманов встает криминальный мир Петербурга во главе с Дядей Колей, который начинает их «крышевать». Однако не все нэпманы согласны платить за такие услуги, и тогда Дядя Коля отправляет к ним свои боевые отряды. Самый известный и продуктивный из них – банда Роди – бывшего анархиста, разбитного гопника, пижона и сердцееда, северного Бени Крика.

«Цыплёнок жареный». Музыкальный клип

«Сценарий привлек меня темой, которая, казалось бы, лежит на поверхности, но почему-то до нас ее так никто и не затронул, — поделилась Елена Николаева. — Я говорю про сухой закон, который существовал в начале второго десятилетия XX века, почти в те же годы, что и в Америке. Эту тему не поднимал практически никто из отечественных литераторов и кинематографистов, в то время как американский кинематограф создал множество классических картин (и драмы, и гангстерские истории), посвященных сухому закону, в их числе и «Однажды в Америке». Мы долго работали в библиотеках и архивах, изучали историю периода начала НЭПа. Работа была непростой, но завораживающей».

Виктор Сухоруков встаёт на защиту криминального мира Петербурга в трейлере сериала «Цыплёнок жареный»

Ведущие роли в сериале сыграли Никита Волков, Максим Белбородов, Анастасия Уколова, Любовь Аксенова, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Ирина Пегова, Алексей Вертков, Николай Куглянт, Иван Рудаков, Александр Яценко, Лина Миримская, Павел Трубинер, Александр Обласов, Микаэл Джанибекян, Федор Лавров, Анна Уколова, Иван Агапов, Владимир Захаренко, Наталья Суркова, Зоя Буряк, Игорь Лепихин, Татьяна Колганова, Юрий Ицков, Антон Богданов, Сергей Волков, Янь Лань и Яна Сексте.

«Шесть месяцев длились съемки в Петербурге и Сестрорецке, — рассказала режиссёр. — Половина съемочных дней прошла на натуре. Моя особенная гордость – построенная на территории бывшего Сестрорецкого оружейного завода масштабная декорация целого городского района! Там были различные интерьеры и экстерьеры: улица с двумя переулками, чайная, ателье, пекарня, склад. Очень красиво и атмосферно! Когда на съемочную площадку в первый раз приехал Максим Белбородов, прошел по этим улицам, сразу сказал: «Я будто не в кино, а в другой мир попал». Настолько все реально и правдоподобно получилось – складывалось ощущение не декорации, а настоящей жизни».

Премьера сериала «Цыплёнок жареный» состоится совсем скоро на Первом канале.
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Виктор Сухоруков встаёт на защиту криминального мира Петербурга в трейлере сериала «Цыплёнок жареный» фотографии
Виктор Сухоруков встаёт на защиту криминального мира Петербурга в трейлере сериала «Цыплёнок жареный» фотографии
Виктор Сухоруков встаёт на защиту криминального мира Петербурга в трейлере сериала «Цыплёнок жареный» фотографии
Виктор Сухоруков встаёт на защиту криминального мира Петербурга в трейлере сериала «Цыплёнок жареный» фотографии
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