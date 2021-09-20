Виктор Сухоруков встаёт на защиту криминального мира Петербурга в трейлере сериала «Цыплёнок жареный»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер исторического детектива «Цыплёнок жареный
» режиссёра Елены Николаевой
(«Ланцет
»).
Весна 1921 года. Введение НЭП стремительно меняет обескровленный войнами и революцией Петроград. Марши и гимны разбавляются фокстротом и шансоном, на набережных появляются хорошо одетые люди, но, как следствие, и гопники, спешащие отнять у них деньги. Начинается беспредел, справиться с которым ЧК не в состоянии, – магазины грабят пять раз на дню. Тогда на защиту нэпманов встает криминальный мир Петербурга во главе с Дядей Колей, который начинает их «крышевать». Однако не все нэпманы согласны платить за такие услуги, и тогда Дядя Коля отправляет к ним свои боевые отряды. Самый известный и продуктивный из них – банда Роди – бывшего анархиста, разбитного гопника, пижона и сердцееда, северного Бени Крика.
«Цыплёнок жареный». Музыкальный клип
«Сценарий привлек меня темой, которая, казалось бы, лежит на поверхности, но почему-то до нас ее так никто и не затронул
, — поделилась Елена Николаева. — Я говорю про сухой закон, который существовал в начале второго десятилетия XX века, почти в те же годы, что и в Америке. Эту тему не поднимал практически никто из отечественных литераторов и кинематографистов, в то время как американский кинематограф создал множество классических картин (и драмы, и гангстерские истории), посвященных сухому закону, в их числе и «Однажды в Америке». Мы долго работали в библиотеках и архивах, изучали историю периода начала НЭПа. Работа была непростой, но завораживающей
».
Ведущие роли в сериале сыграли Никита Волков
, Максим Белбородов
, Анастасия Уколова
, Любовь Аксенова
, Виктор Сухоруков
, Виктор Добронравов
, Ирина Пегова
, Алексей Вертков
, Николай Куглянт
, Иван Рудаков
, Александр Яценко
, Лина Миримская
, Павел Трубинер
, Александр Обласов
, Микаэл Джанибекян
, Федор Лавров
, Анна Уколова
, Иван Агапов
, Владимир Захаренко
, Наталья Суркова
, Зоя Буряк
, Игорь Лепихин
, Татьяна Колганова
, Юрий Ицков
, Антон Богданов
, Сергей Волков
, Янь Лань
и Яна Сексте
.
«Шесть месяцев длились съемки в Петербурге и Сестрорецке
, — рассказала режиссёр. — Половина съемочных дней прошла на натуре. Моя особенная гордость – построенная на территории бывшего Сестрорецкого оружейного завода масштабная декорация целого городского района! Там были различные интерьеры и экстерьеры: улица с двумя переулками, чайная, ателье, пекарня, склад. Очень красиво и атмосферно! Когда на съемочную площадку в первый раз приехал Максим Белбородов, прошел по этим улицам, сразу сказал: «Я будто не в кино, а в другой мир попал». Настолько все реально и правдоподобно получилось – складывалось ощущение не декорации, а настоящей жизни
».
Премьера сериала «Цыплёнок жареный
» состоится совсем скоро на Первом канале.
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