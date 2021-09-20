Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Федор Добронравов снимаются в игровом фильме о Чебурашке

В Сочи начались съемки полнометражного игрового фильма «Чебурашка», где Сергей Гармаш воплотит образ Гены. Режиссером картины выступает Дмитрий Дьяченко, работавший над «Последним Богатырем». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», которая планирует выпустить картину в прокат 1 января 2023 года.
фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»
По сюжету Чебурашка — не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, живущий в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом он попадает в маленький город у моря и знакомится с необщительном стариком, маленьким мальчиком, не умеющим разговаривать, и его мамой, которая варит самый вкусный шоколад, а также встречает странную тетю, которая захочет купить его и подарить своей несимпатичной внучке, и многих-многих других людей.
«Идея о создании фильма возникла у нас троих: у меня, Виталия Шляппо и Эдуарда Илояна. Почти полтора года писался сценарий, и когда я прочел первые варианты, я был тронут до слез. В простой истории про потерявшегося экзотического зверька заложено гораздо больше смыслов, чем можно ожидать. Это история о поиске семьи, друзей, но скорее, это глубокая история о родителях и детях, история о прощении. Сценарий получился смешной, остроумный и при этом очень трогательный», — рассказал Дмитрий Дьяченко.
Легендарный герой Эдуарда Успенского появится на большом экране с помощью компьютерных технологий, включая motion capture, и будет интегрирован в фильм методом совмещения Full CG. Производством «Чебурашки» занимаются компании Yellow, Black and White и видеосервис START при участии киностудии «Союзмультфильм» и телеканалов «Россия» и СТС.
фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»
Для создания атмосферы сказочного безвременья авторы выбрали живописные локации — парк «Дендрарий», морскую набережную и санаторий «Орджоникидзе». Натурные съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске. Затем группа продолжит снимать в декорациях в Москве.
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