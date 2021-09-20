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Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Федор Добронравов снимаются в игровом фильме о Чебурашке

20 сентября
2021 год

Новости кино >>
20 сентября 2021
В Сочи начались съемки полнометражного игрового фильма «Чебурашка», где Сергей Гармаш воплотит образ Гены. Режиссером картины выступает Дмитрий Дьяченко, работавший над «Последним Богатырем». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», которая планирует выпустить картину в прокат 1 января 2023 года.

Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Федор Добронравов снимаются в игровом фильме о Чебурашке
фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»

По сюжету Чебурашка — не плюшевая игрушка, а настоящий мохнатый зверек, живущий в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом он попадает в маленький город у моря и знакомится с необщительном стариком, маленьким мальчиком, не умеющим разговаривать, и его мамой, которая варит самый вкусный шоколад, а также встречает странную тетю, которая захочет купить его и подарить своей несимпатичной внучке, и многих-многих других людей.

Компанию Гармашу составят Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Жаннат Керимбаев, Наталья Щукина, Оливье Сиу, Артем Быстров и Марина Коняшкина.

Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Федор Добронравов снимаются в игровом фильме о Чебурашке
фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»

«Идея о создании фильма возникла у нас троих: у меня, Виталия Шляппо и Эдуарда Илояна. Почти полтора года писался сценарий, и когда я прочел первые варианты, я был тронут до слез. В простой истории про потерявшегося экзотического зверька заложено гораздо больше смыслов, чем можно ожидать. Это история о поиске семьи, друзей, но скорее, это глубокая история о родителях и детях, история о прощении. Сценарий получился смешной, остроумный и при этом очень трогательный», — рассказал Дмитрий Дьяченко.

Легендарный герой Эдуарда Успенского появится на большом экране с помощью компьютерных технологий, включая motion capture, и будет интегрирован в фильм методом совмещения Full CG. Производством «Чебурашки» занимаются компании Yellow, Black and White и видеосервис START при участии киностудии «Союзмультфильм» и телеканалов «Россия» и СТС.

Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Федор Добронравов снимаются в игровом фильме о Чебурашке
фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»

Для создания атмосферы сказочного безвременья авторы выбрали живописные локации — парк «Дендрарий», морскую набережную и санаторий «Орджоникидзе». Натурные съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске. Затем группа продолжит снимать в декорациях в Москве.
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Чебурашка

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Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Федор Добронравов снимаются в игровом фильме о Чебурашке фотографии
Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Федор Добронравов снимаются в игровом фильме о Чебурашке фотографии
Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Федор Добронравов снимаются в игровом фильме о Чебурашке фотографии
Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Федор Добронравов снимаются в игровом фильме о Чебурашке фотографии
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