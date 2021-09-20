Драма Александра Ханта «Межсезонье» попала в конкурс Варшавского кинофестиваля

Драма Александра Ханта
«Межсезонье
» попала в конкурс Варшавского международного кинофестиваля, который пройдет с 8 по 17 октября. Об этом сообщается на сайте
смотра.
Фильм получил международное название In Limbo. Это история двух влюбленных подростков, которые в знак протеста против запретов родителей убегают из дома с оружием и отправляется в рискованное криминальное путешествие. Пытаясь доказать свое право на свободу и индивидуальность, ребята переходят черту дозволенного, превращаются из Ромео и Джульетты в Бонни и Клайда — в мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.
Также в конкурсную программу Варшавского кинофестиваля вошел фильм украинского постановщика Алексея Тараненко
«Я работаю на кладбище
». Главный герой этой картины не может обрести счастье из-за своей работы в конторе по изготовлению памятников. В основу сюжета легла одноименная книга Павла Белянского.
Фильмы Ханта и Тараненко посоревнуются с работами режиссеров из США, Франции, Польши, Литвы, Швейцарии, Бельгии, Израиля, Мексики и других стран.
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