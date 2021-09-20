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Российским актерам рассказали, как попасть в международные проекты

20 сентября
2021 год

Новости кино >>
20 сентября 2021
На «Кинотавре» состоялся очный мастер-класс «Как попасть в международный проект», где зарубежные эксперты Ричард Кук и Мануэль Пуро рассказали российским актерам об эффективных техниках самопрезентации и нюансах кастинга. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роскино», выступающей одним из организаторов мероприятия.

Российским актерам рассказали, как попасть в международные проекты
фото: Пресс-служба «Роскино»

В мастер-классе приняли участие Юра Борисов, Варвара Шмыкова, Катерина Шпица, Сергей Бурунов, Равшана Куркова, Дарья Екамасова, Светлана Камынина, Екатерина Волкова, Олег Гаас, Елизавета Моряк и другие. В общей сложности зрителями оффлайн-мероприятия и слушателями онлайн-трансляции стали более 750 человек по всей России — включая студентов театральных ВУЗов и киношкол страны.

Эксперты обсудили с аудиторией разницу подходов российской и зарубежной систем работы с актерами, потенциал отечественных талантов с учетом развития интернета и глобализации, а также повышенного спроса на региональный контент. Спикеры ответили на вопросы о необходимости знания иностранного языка и наличия акцента, упомянули площадки для поиска международных кастингов.

Практические упражнения были направлены на разбор алгоритма и важных аспектов записи самопроб от наличия необходимой техники и приложений до реквизита, фона и костюмов. Особое внимание было уделено самым распространенным ошибкам, которые совершают актеры при создании селфтейпов. Оживленную дискуссию вызвали вопросы оценки записанных видео и принятия финального решения кастинг-директором и режиссером об утверждении актера на роль.

Российским актерам рассказали, как попасть в международные проекты
фото: Пресс-служба «Роскино»

Для российских актеров мастер-класс стал шансом получить профессиональные практические советы от признанных гуру кастинга, работающих с мировыми звездами. В числе клиентов Ричарда Кука — актеры Киллиан Мёрфи, Эйдан Тёрнер, Роберт Шиэн, режиссер Джим Шеридан и многие другие. А среди главных проектов Мануэля Пуро — фильм Дункана Джонса «Луна 2112», анимационная лента «Барашек Шон: Фермагеддон», а также первая видеоигра от компании Энди Серкиса The Imaginarium.

Российским актерам рассказали, как попасть в международные проекты
фото: Пресс-служба «Роскино»

«Надо начать с того, что я ненавижу самопробы. Но Ричард и Мануэль рассказали о разных, новых для меня подходах, а еще показали обратную сторону процесса кастинга – со стороны ассистентов по актерам. Хотя хочу заметить, что отечественные кастинг-директора и режиссеры работают совсем по-другому – не присылают полноценные сценарии, а лишь краткие синопсисы, часто нам приходится работать с незавершенными сценами, а на западе задача гораздо четче, так как артисты работают по готовым, подробным, сценариям. То же касается и реквизита – у нас часто просят наряжаться в исторические костюмы даже для селфтейпов, а сегодня много говорили о том, что это совершенно лишнее. Мне однозначно ближе западный подход – показать сначала себя, а потом уже вживаться в роль», — поделилась Екатерина Волкова.
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