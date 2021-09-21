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Второй сезон «В клетке» с Павлом Прилучным выходит 7 октября

21 сентября
2021 год

Новости кино >>
21 сентября 2021
Премьера второго сезона сериала «В клетке» с Павлом Прилучным состоится 7 октября в Okko, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Второй сезон «В клетке» с Павлом Прилучным выходит 7 октября
фото: Пресс-служба Okko

В центре сюжета вновь окажется некогда успешный боец MMA Сергей «Волчок» Евдокимов (Павел Прилучный). Год назад он получил травму руки во время боя с собственным отцом «Доком» (Владимир Епифанцев). Она не дает ему участвовать в профессиональных соревнованиях, однако герой все же вынужден вернуться к подпольным боям без правил и опять войти в ненавистную ему клетку. Новый сезон дополнит детективная линия – кто-то убивает героев, и череда смертей следует одна за другой.

Во втором сезоне зрители увидят как хорошо знакомых героев, чьи образы воплатили Екатерина Маликова, Артур Ваха, Алена Михайлова, Зепюр Брутян, так и новых персонажей в исполнении Розы Хайруллиной, Ильи Глинникова, Кая Гетца, Гелы Месхи и других. Режиссером-постановщиком второго выступил Сергей Пикалов.
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