Второй сезон «В клетке» с Павлом Прилучным выходит 7 октября

Премьера второго сезона сериала «В клетке» с Павлом Прилучным состоится 7 октября в Okko, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: Пресс-служба Okko
В центре сюжета вновь окажется некогда успешный боец MMA Сергей «Волчок» Евдокимов (Павел Прилучный). Год назад он получил травму руки во время боя с собственным отцом «Доком» (Владимир Епифанцев). Она не дает ему участвовать в профессиональных соревнованиях, однако герой все же вынужден вернуться к подпольным боям без правил и опять войти в ненавистную ему клетку. Новый сезон дополнит детективная линия – кто-то убивает героев, и череда смертей следует одна за другой.
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