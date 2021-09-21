Премьера сериала «Пингвины моей мамы» о начинающем стендап-комике состоится 6 октября

В центре сюжета оказывается 15-летний школьник Гоша из Москвы. Стычки в школе, несчастная любовь и непонимание в семье — у героя достаточно проблем. Родители парня одержимы идеей спасти всех детей: они уже усыновили трех и готовятся принять в семью четвертого. Гоше кажется, что в родном доме для него нет места. Выступления в стендап-клубе становятся его единственной отдушиной и попыткой поговорить о личных проблемах.
«Началось все с того, что продюсеры предложили мне сделать что-то интересное для открытого доступа, буквально youtube-сериал, обещали полную свободу, — говорит Мещанинова. — Нужна была только идея, я подумала и предложила Заке Абдрахмановой сделать что-то совместное и хулиганское, далее мы придумали, что наш герой школьник, который пытается реализоваться в стендапе, и начали искать место драмы, иначе как рассказать историю? Просто про комика – скучно. Интересно наблюдать, как герой переносит свой опыт, свою личную жизнь в стендап, как это и происходит на самом деле».
фото: Пресс-служба KION
Роль Гоши исполнил дебютант в кино Макар Хлебников, сын режиссера Бориса Хлебникова. «Конечно, я давно знала Макара, еще совсем ребенком, — говорит Мещанинова. — Так вышло, что я увидела его пробы совсем к другому проекту, и сразу поняла — это наш Гоша. С самого начала было понятно, что его надо утверждать. Но мы еще для очистки совести поискали ребят, был большой кастинг, но каждого, кто приходил после Макара, я сравнивала с ним. В какой-то момент я сказала своему кастинг-директору, что мы тратим время. Надо его утверждать и работать с ним над стендапами. Надо сказать, что Макар был точен всегда и правдив. У него какое-то мощное чувство фальши, и он не позволял себе в нее скатываться».
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