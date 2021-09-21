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Проект «Сны Алисы» представит Россию на международном фестивале сериалов Canneseries

21 сентября
2021 год

Новости кино >>
21 сентября 2021
Проект «Сны Алисы» представит Россию на международном фестивале сериалов Canneseries, который состоится с 8 по 13 октября. В основной конкурс также вошли 10 картины из Италии, Норвегии, Германии, Израиля, Финляндии и Аргентины.

Проект «Сны Алисы» представит Россию на международном фестивале сериалов Canneseries
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production

Мистический триллер «Сны Алисы» рассказывает о 17-летней старшекласснице Алисе из маленького северного городка, где действуют свои негласные правила. У нее проблемы дома и в школе, а ещё ей снятся страшные сны, которые предсказывают будущее. Алиса мечтает сбежать из дома, но можно ли выбраться из города, который никогда никого не отпускал?

В проекте сыграли Алина Гвасалия, Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Александра Ребенок, Дарья Екамасова, Виталий Коваленко, Полина Гухман и другие. Режиссерское кресло занял Андрей ДжунковскийЛучше, чем люди»). Производством сериала занималась компания 1-2-3 Production.

Ранее «Сны Алисы» были включены в топ самых интересных сериалов с наибольшим маркетинговым потенциалом на кинорынке Berlinale Series Market.
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