Проект «Сны Алисы» представит Россию на международном фестивале сериалов Canneseries, который состоится с 8 по 13 октября. В основной конкурс также вошли 10 картины из Италии, Норвегии, Германии, Израиля, Финляндии и Аргентины.
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production
Мистический триллер «Сны Алисы» рассказывает о 17-летней старшекласснице Алисе из маленького северного городка, где действуют свои негласные правила. У нее проблемы дома и в школе, а ещё ей снятся страшные сны, которые предсказывают будущее. Алиса мечтает сбежать из дома, но можно ли выбраться из города, который никогда никого не отпускал?
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