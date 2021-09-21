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Международный дистрибьютор Endeavor Content приобрел права на сериал «Надежда» с Викторией Исаковой

21 сентября
2021 год

Новости кино >>
21 сентября 2021
Международный дистрибьютор Endeavor Content приобрел права на оригинальный проект START «Надежда». Драма с Викторией Исаковой в главной роли стала первым российским сериалом в каталоге компании, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Международный дистрибьютор Endeavor Content приобрел права на сериал «Надежда» с Викторией Исаковой
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Endeavor Content — мировой лидер в производстве и дистрибуции премиального кино- и телевизионного контента. Студия выпустила такие проекты, как «Видеть» и «По правде говоря» для Apple TV+, «Девять совсем незнакомых людей» для Hulu, «Полиция Токио» для HBO Max. Endeavor Content также занимается международной дистрибуцией сериалов, включая хиты «Убивая Еву», «Нормальные люди» и «Ночной администратор».

«На российском рынке появилось много сильных историй, среди которых мы тщательно отбирали проект. И "Надежда" отвечает стремлению Endeavor Content усилить фокус на репрезентации сильных женщин в кино. Триллер с блестящей режиссурой Елены Хазановой действительно обратил на себя внимание как лучший в премиальном сегменте. Хазанова исследует двойственность женской природы, психологию сложной главной героини и конфликт между ее материнскими инстинктами и истинной природой жестокого наемного убийцы. Нам не терпится представить проект зрителям по всему миру и наблюдать за развитием истории», — отметила Лиз Тан, директор по контенту Endeavor Content.

Международный дистрибьютор Endeavor Content приобрел права на сериал «Надежда» с Викторией Исаковой
фото: Пресс-служба видеосервиса START

По сюжету Надежда ведет двойную жизнь: заботливая жена и мать, она в то же время хитрый и безжалостный киллер. После 18 лет работы с кровавым ремеслом она хочет отказаться от темной стороны своей жизни и посвятить себя семье. Но ее руководство такие желания не поддерживает: в юности она, не имея выбора, стала работать на Синдикат, криминальную организацию, возглавляемую военным психиатром — злым гением, прикованным к инвалидному креслу. Как только Надежда понимает, что Синдикат угрожает ее семье, она становится неуловимой. Теперь она еще сильнее и опаснее, чем когда бы то ни было, и готова абсолютно на все, чтобы защитить свою семью.

Премьера сериала «Надежда» состоялась на START в июне 2020 года.
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