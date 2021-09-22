Победителем короткометражного конкурса «Кинотавра» стал фильм «Хорошая девочка Лида»

Картина Елисеева рассказывает про 20-летних Лиду и Егора – обычную пару, он работает на заводе, она в кофейне. Но однажды Лида возвращается домой с подозрительным пятном на шее. Главную роль исполнила Виктория Лемешенко.
Жюри конкурса в этому году возглавляла актриса Ингеборга Дапкунайте. В состав жюри также входили актер Юра Борисов, сценарист Андрей Золотарев, продюсер Наталья Дрозд и кинокритик Егор Москвитин. Всего для участия в конкурсе в этом году было подано более 500 заявок, из которых в программу вошли 26 работ.
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