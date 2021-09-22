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Победителем короткометражного конкурса «Кинотавра» стал фильм «Хорошая девочка Лида»

22 сентября
2021 год

Новости кино >>
22 сентября 2021
Победителем конкурса «Кинотавр. Короткий метр» стал фильм «Хорошая девочка Лида» режиссера Антона Елисеева, ученика Николая Коляды. Церемония закрытия программы прошла в Зимнем театре Сочи.

Победителем короткометражного конкурса «Кинотавра» стал фильм «Хорошая девочка Лида»
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Картина Елисеева рассказывает про 20-летних Лиду и Егора – обычную пару, он работает на заводе, она в кофейне. Но однажды Лида возвращается домой с подозрительным пятном на шее. Главную роль исполнила Виктория Лемешенко.

Диплом жюри с формулировкой «За точность и чистоту» присужден фильму «Герой» режиссера Сони Райзман с Григорием Добрыгиным в главной роли. Дипломом «За чистоту и точность» была отмечена лента «Почти весна» Насти Коркия.

Жюри конкурса в этому году возглавляла актриса Ингеборга Дапкунайте. В состав жюри также входили актер Юра Борисов, сценарист Андрей Золотарев, продюсер Наталья Дрозд и кинокритик Егор Москвитин. Всего для участия в конкурсе в этом году было подано более 500 заявок, из которых в программу вошли 26 работ.
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обсуждение >>
№ 1
Максим Тишкин   22.09.2021 - 00:45
Короткий метр, как по мне, гораздо сложнее полного, поэтому мало что действительно достойно просмотра. Моё увожение победителям, может ещё станут знаковыми режиссёрами. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Победителем короткометражного конкурса «Кинотавра» стал фильм «Хорошая девочка Лида» фотографии
Победителем короткометражного конкурса «Кинотавра» стал фильм «Хорошая девочка Лида» фотографии
Победителем короткометражного конкурса «Кинотавра» стал фильм «Хорошая девочка Лида» фотографии
Победителем короткометражного конкурса «Кинотавра» стал фильм «Хорошая девочка Лида» фотографии
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