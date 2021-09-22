Победителем короткометражного конкурса «Кинотавра» стал фильм «Хорошая девочка Лида»

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Это первая российская лента в каталоге компании

Международный дистрибьютор Endeavor Content приобрел права на сериал «Надежда» с Викторией Исаковой

21 сентября

Проект «Сны Алисы» представит Россию на международном фестивале сериалов Canneseries

В основной конкурс также вошли 10 сериалов из Италии, Норвегии, Германии и Аргентины