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Клинок, уклоняющийся от налогов: президент студии, сделавшей «Истребителя демонов», признал сокрытие выручки

22 сентября
2021 год

Новости кино >>
22 сентября 2021
В 2020 году японское издание «Майнити Симбун» опубликовало информацию о том, что прездиент Ufotable Хикари Кондо скрыл выручку от тематических аниме-кафе на сумму 446 миллионов иен (порядка четырех миллионов долларов). Официальное обвинение было предъявлено лишь в июле этого года, а разбирательство состоялось в сентябре.

Клинок, уклоняющийся от налогов: президент студии, сделавшей «Истребителя демонов», признал сокрытие выручки

Ранее Кондо заявлял, что уже подал исправленную декларацию и погасил долг. Однако после чтения обвинения предприниматель признался в махинациях с налоговыми выплатами на сумму 139 миллионов иен ($1,3 миллиона), которые он истратил на развитие аниме-студии. Кондо принес извинения за свой поступок и выразил надежду, что судебное разбирательство не навредит делам компании.

Студия Ufotable наиболее известна по франшизе «Клинок, рассекающий демонов». В 2020 году полнометражное аниме «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”» стало самым кассовым фильмом года, собрав во время пандемии более 500 миллионов долларов, а в 2021-м — самым кассовым аниме в истории, установив аналогичный рекорд в России. В Японии «Истребитель» потеснил «Твое имя» Макото Синкая и «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки.

Клинок, уклоняющийся от налогов: президент студии, сделавшей «Истребителя демонов», признал сокрытие выручки

Второй сезон «Клинка, рассекающего демонов» должен выйти до конца года, а уже в октябре — видеоигра Demon Slayer: The Hinokami Chronicles.
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