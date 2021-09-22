Клинок, уклоняющийся от налогов: президент студии, сделавшей «Истребителя демонов», признал сокрытие выручки

В 2020 году японское издание «Майнити Симбун» опубликовало информацию о том, что прездиент Ufotable Хикари Кондо
скрыл выручку от тематических аниме-кафе на сумму 446 миллионов иен (порядка четырех миллионов долларов). Официальное обвинение было предъявлено лишь в июле этого года, а разбирательство состоялось в сентябре.
Ранее Кондо заявлял, что уже подал исправленную декларацию и погасил долг. Однако после чтения обвинения предприниматель признался в махинациях с налоговыми выплатами на сумму 139 миллионов иен ($1,3 миллиона), которые он истратил на развитие аниме-студии. Кондо принес извинения за свой поступок и выразил надежду, что судебное разбирательство не навредит делам компании.
Студия Ufotable наиболее известна по франшизе «Клинок, рассекающий демонов
». В 2020 году полнометражное аниме «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”
» стало самым кассовым фильмом года, собрав во время пандемии более 500 миллионов долларов, а в 2021-м — самым кассовым аниме в истории, установив аналогичный рекорд в России. В Японии «Истребитель» потеснил «Твое имя
» Макото Синкая
и «Унесенных призраками
» Хаяо Миядзаки
.
Второй сезон «Клинка, рассекающего демонов» должен выйти до конца года, а уже в октябре — видеоигра Demon Slayer: The Hinokami Chronicles.
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