Не стало звезды сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсона

Не стало американского актёра Уилли Гарсона
, запомнившегося зрителям по ролям в сериалах «Секс в большом городе
» и «Друзья
». Ему было 57 лет. Грустную новость сообщил в Instagram
его приёмный сын Нэйтен Гарсон.
«Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого», —
написал Гарсон-младший.
Уилли Гарсон родился 20 февраля 1964 года в штате Нью-Джерси. С 13 лет занимался в Актёрском институте в Нью-Йорке, потом окончил Уэслейанский университет, где специализировался на театральном искусстве и психологии. С успехом играл на театральной сцене, сотрудничая с труппами Naked Angels, The Manhattan Theatre Club, Roundabout Theatre.
В Лос-Анджелесе быстро оказался востребован на телевидении. Он сыграл свыше 200 ролей в различных шоу, сериалах и фильмах, среди них — «Секретные материалы
», «Баффи – истребительница вампиров
», «Квантовый скачок
», «Твин Пикс
», «Практика
», «Мелроуз-Плейс
», «День сурка
», «Марс атакует!
», «Скала
», «Быть Джоном Малковичем
» и «Белый воротничок
». Наибольшую известность получил благодаря образу Стэнфорда Блатча в «Сексе в большом городе».
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