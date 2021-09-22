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Не стало звезды сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсона

22 сентября
2021 год

Новости кино >>
22 сентября 2021
Не стало американского актёра Уилли Гарсона, запомнившегося зрителям по ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Друзья». Ему было 57 лет. Грустную новость сообщил в Instagram его приёмный сын Нэйтен Гарсон.

«Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого», — написал Гарсон-младший.

Не стало звезды сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсона
фото: time.com

Уилли Гарсон родился 20 февраля 1964 года в штате Нью-Джерси. С 13 лет занимался в Актёрском институте в Нью-Йорке, потом окончил Уэслейанский университет, где специализировался на театральном искусстве и психологии. С успехом играл на театральной сцене, сотрудничая с труппами Naked Angels, The Manhattan Theatre Club, Roundabout Theatre.

В Лос-Анджелесе быстро оказался востребован на телевидении. Он сыграл свыше 200 ролей в различных шоу, сериалах и фильмах, среди них — «Секретные материалы», «Баффи – истребительница вампиров», «Квантовый скачок», «Твин Пикс», «Практика», «Мелроуз-Плейс», «День сурка», «Марс атакует!», «Скала», «Быть Джоном Малковичем» и «Белый воротничок». Наибольшую известность получил благодаря образу Стэнфорда Блатча в «Сексе в большом городе».
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Не стало звезды сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсона фотографии
Не стало звезды сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсона фотографии
Не стало звезды сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсона фотографии
Не стало звезды сериала «Секс в большом городе» Уилли Гарсона фотографии
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