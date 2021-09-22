Александр Роднянский создаст для Okko восемь эксклюзивов

Okko и «Нон-Стоп Продакшн» начали сотрудничество по совместному производству контента. Согласно пресс-службе мультимедийного сервиса, в рамках пакетного соглашения платформа в течение четырёх лет выпустит не менее восьми эксклюзивов, созданных компанией Александра Роднянского и Сергея Мелькумова.
«Как продюсеры премиального контента, мы ориентированы на сотрудничество с лидерами рынка и потому рады возможности сотрудничества с командой платформы Okko. Одним из наших первых совместных проектов станет экранизация бестселлера Николая Кононова "Код Дурова". Изначально мы видели этот материал как основу для полнометражного фильма, но со временем стало очевидно, что история создания социальных сетей ВКонтакте и Телеграм и яркая противоречивая личность самого Павла Дурова точнее соответствуют формату современного сериала», — прокомментировал Роднянский.
фото: Александр Роднянский
Компания «Нон-Стоп Продакшн», созданная в 2005 году, сосредоточена на производстве авторского фестивального кино, жанровых высокобюджетных лент для массового зрителя и событийных сериалов.
По словам генерального продюсера мультимедийного сервиса Okko Джаника Файзиева, «за последние 20 лет киноиндустрия в России прошла огромный путь от укрепления позиций на локальном рынке до больших успехов на мировых кинофестивалях. Команда Александра Роднянского стояла у истоков этого движения и одна из первых начала тесное сотрудничество с крупнейшими зарубежными компаниями. Мы возлагаем большие надежды на наше партнёрство и благодарим "Нон-Стоп Продакшн" за доверие и возможность представить проекты мирового уровня многомилионной аудитории нашего сервиса».
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