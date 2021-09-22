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«Квантовый скачок» может получить перезапуск

22 сентября
2021 год

Новости кино >>
22 сентября 2021
Культовый сериал «Квантовый скачок», возможно, будет перезагружен. Об этом рассказал исполнитель роли Сэма Беккета Скотт Бакула во время беседы с Бобом Сэгетом.

По словам актёра, о новой версии шоу «сейчас ведутся очень содержательные разговоры. Не знаю, что это будет и у кого. Проблемы с правами длились многие годы, и не знаю, разобрались ли с ними сейчас. Это всегда было самой большой проблемой».

«Квантовый скачок» может получить перезапуск
фото: visiontv.ca

Бакула также отметил, что неоднократно заговаривал с создателем сериала Дональдом П. Беллисарио о потенциальном возвращении, «и он всегда говорил: "Я не могу написать это, не думая о тебе и Дине"». На что актёр отвечал: «Просто подумай обо мне и Дине и напиши своё шоу. Если у тебя есть идея, просто напиши её. Я уверен, что это будет здорово». На вопрос Сэгета о том, почему Бакула и Дин Стокуэлл не могут участвовать в шоу сейчас, его собеседник пошутил: «Дин стоит слишком много денег».

Фантастический сериал «Квантовый скачок» выходил на NBC с 1989-го по 1993-й, подержавшись пять сезонов. По сюжету доктор Сэм Беккет, изучающий возможность перемещения во времени, шагнув в квантовый ускоритель, совершает прыжок за прыжком, оказываясь в теле разных людей. Он становится то боксёром, то шофером Мэрилин Монро, то женщиной-феминисткой, то каторжником. Всякий раз, чтобы выбраться из чужого тела и чужого времени, ему нужно изменить в ходе истории и жизни людей какие-то ошибки.
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