Ситора Алиева оценит конкурс Варшавского кинофестиваля

Программный директор «Кинотавра», член Европейской киноакадемии Ситора Алиева
вошла в состав жюри основного конкурса 37-го Варшавского кинофестиваля, который пройдёт с 8 по 17 октября, сообщается на сайте
смотра.
Вместе с Алиевой участников оценят оператор Магда Ковальчик (Польша, Великобритания), китайская писательница, сценаристка и продюсер Тамми Тай, немецкий продюсер Петер Роммель и белорусский кинокритик Игорь Сукманов. В международном конкурсе будет представлено 15 картин, в числе которых «Носорог» Олега Сенцова
и новая работа якутских режиссёров Дмитрия Давыдова
и Степана Бурнашева
«Ыт», представляющая собой альманах из семи деревенских историй о злых и добрых соседях.
В конкурсе короткого метра будет представлена режиссерская работа Эллен Роднянской «Болезнь роста», рассказывающая о 15-летней Жене, находящейся на девятом месяце беременности и сталкивающейся с непониманием со стороны друзей и семьи. В жюри конкурса короткометражного кино вошли бельгийская режиссер и сценарист Алин Магрез, украинская режиссёр, ученица Польской национальной киношколы Елизавета Письмак и российская постановщица и актриса Лана Влади
, чья лента «Сера
» по рассказу Дмитрия Глуховского
получила в прошлом году главный приз программы «Кинотавр. Короткий метр».
Кроме того, в состав молодого жюри FIPRESCI вошла редактор сайта Кино-Театр.Ру Мария Токмашева
. Ранее также сообщалось, что в конкурсе первых и вторых фильмов Варшавского кинофестиваля будет представлена новая картина Александра Ханта
«Межсезонье
».
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