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Ситора Алиева оценит конкурс Варшавского кинофестиваля

22 сентября
2021 год

Новости кино >>
22 сентября 2021
Программный директор «Кинотавра», член Европейской киноакадемии Ситора Алиева вошла в состав жюри основного конкурса 37-го Варшавского кинофестиваля, который пройдёт с 8 по 17 октября, сообщается на сайте смотра.

Вместе с Алиевой участников оценят оператор Магда Ковальчик (Польша, Великобритания), китайская писательница, сценаристка и продюсер Тамми Тай, немецкий продюсер Петер Роммель и белорусский кинокритик Игорь Сукманов. В международном конкурсе будет представлено 15 картин, в числе которых «Носорог» Олега Сенцова и новая работа якутских режиссёров Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева «Ыт», представляющая собой альманах из семи деревенских историй о злых и добрых соседях.

Ситора Алиева оценит конкурс Варшавского кинофестиваля
фото: tvnfabula.pl

В конкурсе короткого метра будет представлена режиссерская работа Эллен Роднянской «Болезнь роста», рассказывающая о 15-летней Жене, находящейся на девятом месяце беременности и сталкивающейся с непониманием со стороны друзей и семьи. В жюри конкурса короткометражного кино вошли бельгийская режиссер и сценарист Алин Магрез, украинская режиссёр, ученица Польской национальной киношколы Елизавета Письмак и российская постановщица и актриса Лана Влади, чья лента «Сера» по рассказу Дмитрия Глуховского получила в прошлом году главный приз программы «Кинотавр. Короткий метр».

Кроме того, в состав молодого жюри FIPRESCI вошла редактор сайта Кино-Театр.Ру Мария Токмашева. Ранее также сообщалось, что в конкурсе первых и вторых фильмов Варшавского кинофестиваля будет представлена новая картина Александра Ханта «Межсезонье».
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