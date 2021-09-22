Ходченкова заглянула в гости к Нинидзе в эксклюзивном отрывке из драмы Германа-младшего «Дело»

Кино-Театр.Ру
представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из драмы Алексея Германа-младшего
«Дело
», которая выйдет в прокат 23 сентября.
По сюжету профессор, специалист по литературе Серебряного века Давид Гурамович обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной суммы, но сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест. Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу за свои идеалы, своё имя, а порой и за существование.
В картине сыграли Мераб Нинидзе
, Анна Михалкова
, Роза Хайруллина
, Светлана Ходченкова
, Александр Паль
, Александра Бортич
, Анастасия Мельникова
и Анастасия Талызина
.
Генеральный продюсер фильма Артём Васильев
вспоминает, что Герман-младший и его соавтор Мария Огнева «написали этот сценарий несколько лет назад, мы хотели делать его ещё до запуска масштабного военного проекта. Мне казалось, что это разговор на актуальную и важную для многих тему – о психологическом состоянии человека, на которого едет каток правоохранительной системы. Но затем запустился в производство "Воздух" и сценарий "Дела" был отложен. Однако во время пандемии стало понятно, что "Воздух" встал, и пауза эта будет длительной. Поэтому мы достали сценарий "Дела", который ещё, так совпало, оказался ковид-френдли, артисты оказались относительно свободны, и было небольшое количество времени, когда можно было довольно быстро всё собрать и сделать. При этом наши ощущения об актуальности материала никуда не делись. "Дело", как говорит Лёша, это судебная драма без суда».
«Дело» в этом году претендовало на награду Каннского кинофестиваля в секции «Особый взгляд».
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