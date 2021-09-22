Оксану Скакун прозвали «Грымзой»

По словам Оксаны Скакун, её «героиня Татьяна – это роль мечты! По сюжету её ждёт невероятное преображение! Так изменить женщину может только любовь! Думаю, многие женщины узнают в ней себя и вспомнят, что такое – быть влюблённой, быть женственной. Всем нам порой не хватает времени, чтобы преобразиться».
По сюжету личная жизнь преподавателя в техническом ВУЗе Татьяны давно положена на алтарь науки: она сделала успешную научную карьеру, коллеги на кафедре её уважают. А вот студенты ненавидят Татьяну всей душой. Всё потому, что «Грымза» (так зовут её студенты) никому никогда не делает поблажек. Поэтому Роман, один из студентов с «неудом», просит Алексея, своего дядю, любителя жизни и женщин, приударить за Грымзой, чтобы та «подобрела» к следующей сессии. Студент надеется лишь сдать экзамен, но эта затея коренным образом меняет жизнь Татьяны, Алексея, да и самого Романа.
фото: пресс-служба кинокомпании «Амедиа Продакшн»
«В этой истории есть все составляющие идеальной мелодрамы: хороший сюжет, за которым интересно следить, романтика, юмор. Мой персонаж Алексей очень похож на меня: такой же свободный художник, живой и обаятельный. Наш фильм учит ценить любовь и отношения, уважать друг друга. С любовью не шутят», — считает Олег Каменщиков.
«Этот фильм о том, как любовь меняет людей. Преображение ждёт не только главную героиню, но и моего героя Романа. В начале он легкомысленный, беспечный прожигатель жизни, а к финалу — совершенно другой человек, с иными ценностями», — говорит Иван Клещевников.
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