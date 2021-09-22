«Метод Михайлова» с Александром Устюговым стартует 27 сентября

На НТВ 27 сентября в 21.20 состоится премьера 20-серийной медицинской драмы «Метод Михайлова» с Александром Устюговым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету Максим Михайлов (Устюгов) возвращается в родной город, курортный Аркадьевск, чтобы помочь матери (Татьяна Рассказова), у которой подозревают раннюю стадию Альцгеймера. Он устраивается на работу в местную больницу и в первый же рабочий день проходит серьёзное испытание: к нему попадает пациентка с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Михайлов обследует девушку и понимает, что до областной больницы она не доедет, а нейрохирург уволился накануне. Ему приходится оперировать самому, несмотря на огромный риск. Операция проходит успешно, но на следующий день, под предлогом необходимой реабилитации, Софью переводят в областную больницу. Позже выясняется, что по дороге пациентка скончалась. Врач просматривает медкарту девушки и находит среди анализов ДНК-тест, назначаемый для определения совместимости будущего донора и реципиента при трансплантации органов. Михайлов подозревает, что смерть девушки не случайна, и начинает собственное расследование.
«В этом проекте интересно попробовать всю эту историю, понять её, потому что жанр для меня специфический. Перед подготовкой пришлось посмотреть большое количество зарубежных сериалов, чтобы узнать, как это всё делается. Также дополнительная нагрузка – это разная терминология, и её надо не просто выучить, а разобраться, что ты говоришь. С этим ещё и много смешных ситуаций на съёмках было, потому что, например, "синдром массивной гемотрансфузии" выговорить достаточно сложно. Когда я открывал сценарий и видел, что там новое слово, то сразу понимал, что будут небольшие "затыки". Спасали маски, которые перекрывали половину лица, и не видно было, что мы смеёмся. Люди столько учатся и впитывают эти слова на латыни ежедневно, а когда это нужно делать с листочка и при этом сохранять вид полного понимания, то выходит достаточно сложно. Вот имитировать операции, резать пациентов, держать разные инструменты было проще, чем всё произносить. У моего героя три линии: медицинская, лирическая и огромная детективная, которая, я надеюсь, будет держать зрителя в напряжении», – рассказал о работе над сериалом Александр Устюгов.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Главному герою придётся решать не только профессиональные вопросы, но и разбираться с личной жизнью: сложными отношениями с братом (Владимир Верёвочкин) и бывшей женой (Анна Миклош), переходным возрастом дочери Лизы (Кристина Корбут) и болезнью матери. Кроме того, знаки внимания Михайлову будут оказывать сразу три женщины, а среди мужчин появится серьёзный враг. В каждой серии Михайлов и его коллеги будут сталкиваться с необычными случаями, упрямыми пациентами и их жизненными драмами.
Для съёмок интерьеров больницы была выстроена масштабная декорация с кабинетами врачей, реанимационными и обычными палатами, просторными коридорами и, конечно, операционной. Всё операционное оборудование в кадре настоящее и функционирующее: аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, электрокоагулятор, хирургический стол и лампа, хирургический инструментарий. На сериале работало несколько медицинских консультантов, которые консультировали актёров и группу на всех этапах: до начала съёмок, на съёмочной площадке и на монтаже.
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