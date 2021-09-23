Фильмы «Разжимая кулаки» и «Капитан Волконогов бежал» впервые покажут в Москве

C 27 по 29 сентября в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» пройдут показы трёх фильмов 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Об этом сообщает пресс-служба «Гаража».
Откроет программу 27 сентября в 19:30 специальный показ фильма закрытия фестиваля — драмы Киры Коваленко
«Разжимая кулаки
». После показа пройдёт Q&A с Коваленко, продюсером Александром Роднянским
и сценаристом Антоном Ярушем
. Событие в Garage Screen станет первым московским показом с участием создателей фильма.
фото: пресс-служба Музея современного искусства «Гараж»
28 и 29 сентября также в 19:30 москвичам и гостям столицы впервые покажут две картины полнометражного конкурса «Кинотавра»: трагикомедию Григория Добрыгина
«На близком расстоянии
» и новую работу Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
«Капитан Волконогов бежал
». После показов пройдут обсуждения фильмов с их авторами.
Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на сайте
«Гаража».
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