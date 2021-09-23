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Фильмы «Разжимая кулаки» и «Капитан Волконогов бежал» впервые покажут в Москве

23 сентября
2021 год

Новости кино >>
23 сентября 2021
C 27 по 29 сентября в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» пройдут показы трёх фильмов 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Об этом сообщает пресс-служба «Гаража».

Откроет программу 27 сентября в 19:30 специальный показ фильма закрытия фестиваля — драмы Киры Коваленко «Разжимая кулаки». После показа пройдёт Q&A с Коваленко, продюсером Александром Роднянским и сценаристом Антоном Ярушем. Событие в Garage Screen станет первым московским показом с участием создателей фильма.

«На близком расстоянии»
фото: пресс-служба Музея современного искусства «Гараж»

28 и 29 сентября также в 19:30 москвичам и гостям столицы впервые покажут две картины полнометражного конкурса «Кинотавра»: трагикомедию Григория Добрыгина «На близком расстоянии» и новую работу Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». После показов пройдут обсуждения фильмов с их авторами.

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на сайте «Гаража».
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