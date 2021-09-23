Продолжение веб-сериала «Естественный отбор» стартует в конце сентября

Веб-сериал Кирилла Алёхина «Естественный отбор» получил продолжение. Согласно пресс-службе Института развития интернета, второй и третий сезоны появятся на видеосервисе Premier 30 сентября, а с 8 октября они будут выходить в соцсети ВКонтакте, по две серии в день, до 16 октября. В каждом сезоне будет восемь серий по 10-14 минут каждая.
В первом сезоне главной героиней была 27-летняя Алиса, которая ходила на быстрые свидания, пробовала знакомства в интернете и на улице в поисках своего единственного. Она пыталась найти того, кто сможет её понять и полюбить, но вместо этого начала лучше понимать себя. Главным героем второго сезона стал Вова, которому тоже 27. Он идеальный бойфренд. Заботливый и весёлый. Готовит и дарит цветы. Но он всё равно один и не понимает, что действительно нужно девушкам. А в третьем сезоне Алиса и Вова уже год вместе. Квартира, собака, планы. А ещё — знакомство с родителями, незваные гости, быт и скандалы. Теперь отношения стали вызовом.
фото: пресс-служба ИРИ
«"Естественный отбор" — портрет растерянного поколения. Слишком большой выбор. Завышенные ожидания. Неспособность идти на компромисс. Страх, что кто-то увидит не парадного тебя из социальных сетей, а настоящего», — отмечает режиссёр Кирилл Алёхин.
Сериал снимается при поддержке ИРИ и социальной сети ВКонтакте. Производством занимаются студии Life Is Short и FakePublish. Разработка велась с 2017 года. В 2019-м проект стал призёром Всероссийского питчинга дебютантов. Съёмки второго и третьего сезонов проходили в Москве.
У сериала международная команда. Сценарист Керен Климовски работала в шведском Мальме, композитор Эдуард Коновалов — в Париже. Саундтрек собран из новейшей российской инди-музыки — песен групп «забей, лерочка», Дайте танк, Shiiiit, «Внимание, брусника!», WE/МЫ, Комсомольск, Перемотка и других.
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