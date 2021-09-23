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Найден режиссёр для спин-оффа «Содержанок»

23 сентября
2021 год

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23 сентября 2021
Ламара Согомонян, чья короткометражка «Собирайся, поедем на праздник» участвовала в конкурсе «Кинотавра», станет режиссёром спин-оффа оригинального сериала Start «Содержанки». В нём зрители смогут увидеть как новых, так и уже полюбившихся героев. Съёмки продолжения запланированы на конец 2021 года, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Лента «Собирайся, поедем на праздник» представляет собой камерную драму, снятую в горах Северного Кавказа. Центральная тема короткометражного фильма — до сих пор популярная в некоторых республиках практика женского обрезания. Дарья Мороз исполнила в фильме главную роль — врача из столицы, работающую в горном селе и столкнувшуюся с жестокой традицией и с нежеланием местного населения отказываться от своих обычаев. Сценарий, написанный Юлией Погребняк, победил в конкурсе Start и Potential Film «Быстрый старт», премьера фильма состоится на Start уже 26 сентября.

Найден режиссёр для спин-оффа «Содержанок»
фото: кадр из фильма «Собирайся, поедем на праздник»

Согомонян с 17 лет работает на телевидении и в кино, пройдя путь от ассистента режиссёра до второго режиссёра и наконец до постановщика собственных короткометражек, музыкальных клипов и рекламы. «Собирайся, поедем на праздник» — её третья короткометражка после «…Хто_я…» и It’s a match! с Максимом Матвеевым и Дианой Пожарской. Продолжение «Содержанок» станет для Ламары сериальным дебютом.

В мае этого года «Собирайся, поедем на праздник» стал лучшей короткометражной работой месяца на международном кинофестивале LACA в Лос-Анджелесе, а также взял награды за лучшую режиссуру и лучшее актёрское исполнение. Фильм поборется за ежегодную премию кинофестиваля. Кроме того, картина стала полуфиналистом в категории «Лучшая короткометражная драма» 21-го Paris Play Film Festival, а весной 2021-го была отобрана в шорт-лист международных фестивалей Venice Shorts и Berlin Shorts Awards и отмечена почётным призом жюри London International Monthly Film Festival.
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It's a match!Собирайся, поедем на праздникСодержанки

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