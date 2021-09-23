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Стартовали съёмки второго сезона «Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером

23 сентября
2021 год

Новости кино >>
23 сентября 2021
Режиссёр Елена Николаева приступила к съемкам второго сезона остросюжетного детектива «Медиум» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером в главных ролях, сообщает пресс-служба компании Star Media, запустившей сериал в производство.

«Начало съёмок "Медиума-2" для меня — желанная встреча с близкими мне людьми. В новом сезоне героев ждут совершенно удивительные трансформации, а какие — пока секрет! Могу сказать только, что сюжет круто набирает обороты и будет очень много неожиданного. Наша команда во втором сезоне пополнилась новыми замечательными артистами», — говорит Николаева.

Стартовали съёмки второго сезона «Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media

Премьера первого сезона российской адаптации популярного американского сериала NBC, где солировала Патрисия Аркетт, состоится в эфире телеканала «Россия» в новом сезоне. Съёмки «Медиума-2» пройдут в Санкт-Петербурге и окрестностях.

Компанию Порошиной и Трубинеру составят Максим Дрозд, Максим Белбородов, Елена Великанова, Юрий Ицков, Анатолий Лобоцкий, Дмитрий Поднозов, Иван Рудаков, Евгения Симонова, Наталья Суркова, Сергей Степанченко и Сергей Сосновский. За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Вячеслав Лазарев и художник-постановщик Владислав Никулин.
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Стартовали съёмки второго сезона «Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером фотографии
Стартовали съёмки второго сезона «Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером фотографии
Стартовали съёмки второго сезона «Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером фотографии
Стартовали съёмки второго сезона «Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером фотографии
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