Цикл романов Майка Омера о Зои Бентли перенесут на малый экран

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Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий снимаются во второй части «Любовниц»

23 сентября

Продолжение веб-сериала «Естественный отбор» стартует в конце сентября

Второй и третий сезоны появятся сначала на видеосервисе Premier, а с 8 октября — в соцсети ВКонтакте