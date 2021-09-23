Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Цикл романов Майка Омера о Зои Бентли перенесут на малый экран

23 сентября
2021 год

Новости кино >>
23 сентября 2021
КиноПоиск благодаря сделке с литературным агентством «Банке, Гумен и Смирнова» получил права на экранизацию детективного цикла Майка Омера о криминальном психологе Зои Бентли на всех языках мира. Согласно пресс-службе сервиса, он также будет отвечать за дистрибуцию сериалов и фильмов, созданных по мотивам этой трилогии.

Майк Омер
фото: пресс-служба сервиса КиноПоиск

«Я счастлив, что мои книги смогут превратиться в сериал, и счастлив вдвойне, что заниматься этим будет КиноПоиск, один из ведущих игроков на российском рынке. Всемирный успех романов о Зои Бентли — от США и Восточной Европы до Вьетнама — натолкнул меня на мысль, что экранизировать книги в Америке вовсе не обязательно. И вместо долгих переговоров с американскими студиями я решил присмотреться к другим вариантам — в том числе и к России. За последние два года российский сериальный рынок совершил огромный скачок вперед. Меня очень впечатлили российские сериалы "Эпидемия" и "Лучше, чем люди" — сюжетные повороты, конфликты, развитие персонажей. Ещё один решающий фактор — сериалы здесь снимают быстро и хорошо. В КиноПоиске к идее экранизации моих романов отнеслись с большим энтузиазмом и заверили меня, что готовы превратить их в выдающийся сериал международного уровня. Я с большой гордостью и нетерпением жду начала нашей совместной работы», — прокомментировал писатель.

Всемирную известность автору криминальных романов, триллеров и фэнтези принесла детективная трилогия о психологе-профайлере по имени Зои Бентли. Первая книга цикла, «Внутри убийцы», вышла в 2018 году, была переведена на 17 языков и в списке бестселлеров Amazon обогнала романы Джоан Роулинг, Стивена Кинга и Джеймса Паттерсона. В 2019-м цикл продолжился романом «Заживо в темноте», а в 2020-м вышла заключительная часть трилогии «Глазами жертвы». В США совокупные продажи трилогии составили более 1 млрд экземпляров на всех носителях, а в России общий тираж первых двух романов цикла, вышедших в издательстве «Эксмо», составил более 300 млн экземпляров.


«Адаптация на экране произведений Майкла Омера — это большая ответственность и огромная честь для нас. КиноПоиск впервые работает над экранизацией международного бестселлера. И здесь очень важно найти ту форму рассказа этих историй, которая будет понятна и интересна как российскому, так и зарубежному зрителю. Мы уже начали работу над сценарием экранизации первой книги цикла — "Внутри убийцы", и сейчас находимся на стадии переговоров с потенциальными режиссёрами проекта», — рассказала директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.

По сюжету цикла Зои Бентли способна по нескольким мелким деталям точно изобразить портрет и восстановить ход действий даже самого изобретательного преступника. К выбору неординарной профессии её подтолкнуло страшное событие из детства — близкое столкновение с серийным убийцей, личность которого она сумела разгадать раньше полиции, несмотря на свой юный возраст. В романе «Внутри убийцы» героиня вместе с агентом Греем из ФБР расследует серию убийств молодых женщин, которых маньяк с помощью бальзамирования превращает в статуи, почти не отличимые от живых людей.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фильм «Общага» покажут онлайн-кинотеатры KION, Premier и Кинопоиск HD
Александр Роднянский сделает семь сериалов вместе с «КиноПоиск HD»
персоны
Стивен КингДжоан РоулингОльга Филипук
фильмы
Лучше, чем людиЭпидемия

анонс

День рождения >>

Сабина Ахмедова
Сергей Гурзо (старший)
Юрий Елагин
Иван Краско
Виктор Низовой
Александр Прудников
Татьяна Федоровская
Михаил Химичев
Аркадий Шароградский
Януш Гайос
Сандра Коженяк
Кип Парду
Уолтер Пиджон
Элеонора Росси Драго
Микки Руни
Роми Шнайдер
все родившиеся 23 сентября >>

Афиша кино >>

Иван Денисович
драма, социальная драма, экранизация
Россия, 2021
Разжимая кулаки
драма, семейное кино
Россия, 2021
Клаустрофобы 2: Лига выживших
боевик, детектив, мистика, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Случайность и догадка
драма, мелодрама
Япония, 2021
My Little Pony: Новое поколение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Канада, США, 2021
Вне зоны доступа
молодежный фильм, приключения
Россия, 2021
Все святые Ньюарка
драма, исторический фильм, криминальный фильм
США, 2021
Говард и Безумное Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2018
Дело
драма
Россия, 2021
Махнёмся телами
комедия, мелодрама
Франция, Бельгия, 2020
Молоко
драма, мелодрама, фэнтези
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен