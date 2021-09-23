Цикл романов Майка Омера о Зои Бентли перенесут на малый экран

КиноПоиск благодаря сделке с литературным агентством «Банке, Гумен и Смирнова» получил права на экранизацию детективного цикла Майка Омера о криминальном психологе Зои Бентли на всех языках мира. Согласно пресс-службе сервиса, он также будет отвечать за дистрибуцию сериалов и фильмов, созданных по мотивам этой трилогии.
фото: пресс-служба сервиса КиноПоиск
«Я счастлив, что мои книги смогут превратиться в сериал, и счастлив вдвойне, что заниматься этим будет КиноПоиск, один из ведущих игроков на российском рынке. Всемирный успех романов о Зои Бентли — от США и Восточной Европы до Вьетнама — натолкнул меня на мысль, что экранизировать книги в Америке вовсе не обязательно. И вместо долгих переговоров с американскими студиями я решил присмотреться к другим вариантам — в том числе и к России. За последние два года российский сериальный рынок совершил огромный скачок вперед. Меня очень впечатлили российские сериалы "Эпидемия" и "Лучше, чем люди" — сюжетные повороты, конфликты, развитие персонажей. Ещё один решающий фактор — сериалы здесь снимают быстро и хорошо. В КиноПоиске к идее экранизации моих романов отнеслись с большим энтузиазмом и заверили меня, что готовы превратить их в выдающийся сериал международного уровня. Я с большой гордостью и нетерпением жду начала нашей совместной работы», — прокомментировал писатель.
Всемирную известность автору криминальных романов, триллеров и фэнтези принесла детективная трилогия о психологе-профайлере по имени Зои Бентли. Первая книга цикла, «Внутри убийцы», вышла в 2018 году, была переведена на 17 языков и в списке бестселлеров Amazon обогнала романы Джоан Роулинг, Стивена Кинга и Джеймса Паттерсона. В 2019-м цикл продолжился романом «Заживо в темноте», а в 2020-м вышла заключительная часть трилогии «Глазами жертвы». В США совокупные продажи трилогии составили более 1 млрд экземпляров на всех носителях, а в России общий тираж первых двух романов цикла, вышедших в издательстве «Эксмо», составил более 300 млн экземпляров.
«Адаптация на экране произведений Майкла Омера — это большая ответственность и огромная честь для нас. КиноПоиск впервые работает над экранизацией международного бестселлера. И здесь очень важно найти ту форму рассказа этих историй, которая будет понятна и интересна как российскому, так и зарубежному зрителю. Мы уже начали работу над сценарием экранизации первой книги цикла — "Внутри убийцы", и сейчас находимся на стадии переговоров с потенциальными режиссёрами проекта», — рассказала директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.
По сюжету цикла Зои Бентли способна по нескольким мелким деталям точно изобразить портрет и восстановить ход действий даже самого изобретательного преступника. К выбору неординарной профессии её подтолкнуло страшное событие из детства — близкое столкновение с серийным убийцей, личность которого она сумела разгадать раньше полиции, несмотря на свой юный возраст. В романе «Внутри убийцы» героиня вместе с агентом Греем из ФБР расследует серию убийств молодых женщин, которых маньяк с помощью бальзамирования превращает в статуи, почти не отличимые от живых людей.
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