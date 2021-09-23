Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий снимаются во второй части «Любовниц»

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КиноПоиск благодаря сделке с литературным агентством «Банке, Гумен и Смирнова» получил права на экранизацию трилогии

23 сентября

Продолжение веб-сериала «Естественный отбор» стартует в конце сентября

Второй и третий сезоны появятся сначала на видеосервисе Premier, а с 8 октября — в соцсети ВКонтакте