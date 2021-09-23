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Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий снимаются во второй части «Любовниц»

23 сентября
2021 год

Новости кино >>
23 сентября 2021
В Москве начались съёмки фильма «Любовницы: ответный удар» кинокомпании «Революция Фильм» при поддержке Фонда кино и в партнёрстве с Ivi. Режиссёрское кресло картины, как и при создании первых «Любовниц», вновь заняла Елена Хазанова, а главные роли на этот раз достались Павлу Прилучному, Роману Курцыну и Алексею Золотовицкому, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий снимаются во второй части «Любовниц»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi

«После успеха фильма "Любовницы" мне захотелось продолжить разговор о взаимоотношениях мужчин и женщин. На этот раз я решила поменять ракурс и рассказать историю с точки зрения мужчин. Но не только», — говорит Хазанова.

По сюжету второй части Саша, Паша и Лёша знакомятся на курсе терапии для мужчин, травмированных женщинами. Да, существуют и такие, потому что в мире сильных женщин мужчины зачастую теряют себя. Однако наши герои жертвами быть не хотят — они выходят на тропу войны и решают отомстить обидчицам за душевные раны. Одна только проблема – до настоящих мстителей этой троице более чем далеко, а великая миссия становится операцией великого провала.

Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий снимаются во второй части «Любовниц»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi

По словам Павла Прилучного, «история фильма "Любовницы: ответный удар" — это ни в коем случае не история мщения или разоблачения женщин. Хотя в начале сюжета наши герои именно такой целью и задаются. Но пройдя этот скользкий и явно ошибочный путь, они приходят совсем к другому выводу: причины многих жизненных неурядиц прежде всего стоит искать в себе. А такие ценности, как любовь и честность станут хорошей опорой в поисках».

Съёмки проходят в Москве и будут завершены уже в конце этого года. Компанию вышеназванным актёрам составят Максим Виторган, Алёна Бабенко и Любовь Толкалина. Все участники фильма отмечают, что эта на первый взгляд комедийная история на самом деле задаёт важные философские вопросы.

Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий снимаются во второй части «Любовниц»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi

«В нашем проекте мы не просто показываем мужскую точку зрения на взаимоотношения. Наш фокус шире — мы рассматриваем мир современных мужчин и женщин в целом, их проблемы, потребности, желания и слабые места. А самое главное — ожидания от любви и друг от друга», — прокомментировал продюсер Артём Виткин.
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фильмы
ЛюбовницыЛюбовницы: ответный удар

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Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий снимаются во второй части «Любовниц» фотографии
Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий снимаются во второй части «Любовниц» фотографии
Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий снимаются во второй части «Любовниц» фотографии
Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий снимаются во второй части «Любовниц» фотографии
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