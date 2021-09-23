В программу второго фестиваля дебютного кино в Новой Голландии вошли фильмы «Мама, я дома» и «Криптополис»

Стали известны программа и состав жюри II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 6 по 13 октября. Основными фестивальными площадками станут новый «Актовый зал» «Дома 12» в Новой Голландии, киноцентр «Родина» и Дома кино, уточняет пресс-служба смотра.
В этом году программа МФДКНГ состоит из семи частей. В конкурсах полного и короткого метра победителей выберет международное жюри, а ещё пять блоков будут показаны вне конкурса: документальное кино («Как жить вместе»), фильмы российских режиссёров («Сделано в России»), slow-burner-хорроры («Фильмы из зловещей долины» от критиков Максима Селезнёва и Марата Шабаева), выбор жюри и специальная программа «В центре внимания», состоящая из премьер и фестивальных хитов. В международное жюри фестиваля вошли кинокритик, член отборочной комиссии Берлинале, фестивалей goEast и DOK Leipzig Барбара Вурм, режиссёр Адильхан Ержанов и искусствовед, кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева. Откроется смотр российской премьерой фильма «Будущее», снятого Пьетро Марчелло, Аличе Рорвахер и Франческо Мунци.
В конкурсе и специальных программах фестиваля пройдут российские и петербургские премьеры лауреатов и участников кинофестивалей в Каннах, Венеции, Берлинале, Sundance и других больших смотров: «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера, «Криптополис» Дэша Шоу, «Девушка и паук» Рамона и Сильвана Цюрхеров, «Мэрия» Фредерика Уайзмана, «Что мы видим, когда смотрим на небо?» Александра Коберидзе, а также наиболее заметных фильмов начинающих российских режиссёров из программ Венецианского кинофестиваля («Мама, я дома» Владимира Битокова, «Обходные пути» Екатерины Селенкиной) и европейских фестивалей экспериментального и документального кино Sheffield Doc/Fest («Лето» Вадима Кострова) и Fid Marseille («Ильязд» Станислава Дорошенкова). Российские конкурсные фильмы будет оценивать национальное жюри, в составе которого исследователь кино, куратор Московского международного фестиваля экспериментального кино Дмитрий Фролов, сценарист, режиссёр Мария Игнатенко и продюсер, генеральный директор кинокомпании «Друг Друга» Сергей Корнихин.
По словам программного директора кинофестиваля Алексея Артамонова, «сила дебютного кино — в бесстрашии поиска: новых решений, собственной интонации, обновлённого киноязыка. Соответствие этим критериям остаётся ключевым для нас принципом отбора. Программа в этом году получилась разнообразной: лауреаты Sundance, Берлинале, Роттердама и Венеции на равных соседствуют с менее заметными, но не менее значимыми фильмами. Фестиваль устроен по принципу сообщающихся сосудов: различные линии кинематографа сплетаются, чтобы обогатить друг друга».
В конкурс короткого метра под кураторством кинокритика Андрея Карташова вошли 22 фильма. Представлены как студенческие работы, так и фильмы опытных режиссёров. Так, автор «Манекена» Лауринас Барейша во время подготовки к фестивалю успел получить главный приз программы «Горизонты» на Венецианском кинофестивале этого года за свой полнометражный дебют «Пилигримы». В программе — победители короткометражных конкурсов Берлинале («Дядя Тудор» Ольги Луковниковой), Роттердама («Maat значит "земля"» Фокса Макси), участники фестивалей в Каннах, Венеции, Оберхаузене и других. Оценивать работы будут экспериментальная режиссёр, художница и гуманитарная исследовательница Маша Годованная, кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» на Colta.ru, старший редактор «КиноПоиска» Василий Корецкий и видеохудожница, режиссёр, участница многочисленных международных выставок и кинофестивалей Майя Швейцер.
фото: кадр из фильма «Кровопийцы»
«Мы старались отразить в программе спектр методов — от актёрской драмы и наблюдательной документалистики до фотофильма и коллажного кино. Географическое разнообразие тоже широкое, и в год полузакрытых границ эти фильмы оказываются ещё и окном в историю народа диола в Сенегале, ночную жизнь колумбийского Медельина или же быт подмосковного города Жуковского», — говорит Андрей Карташов.
С расписание показов II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии, чьим президентом является Александр Роднянский, можно ознакомиться на его официальном сайте. Смотр организован командой проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация».
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