В сети состоится показ фильма-концерта Эмира Кустурицы

фото: пресс-служба видеохостинга Rutube

Rutube 24 сентября покажет фильм-концерт Эмира Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra, сообщает пресс-служба видеохостинга.С 2013 года каждое лето известный режиссёр проводит в этнодеревне Дрвенград фестиваль русской классической музыки Kustendorf Classic. Молодые музыканты из Сербии и России соревнуются в исполнительском мастерстве в номинациях «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты» и «Вокал», общаются и получают опыт мэтров и виртуозов, которые приезжают в Сербию со всего мира.В 2021-м Kustendorf Classic сменил формат, превратившись в Kustendorf Concert («Кустендорф Концерт»). На площадках Дрвенграда Эмир Кустурица и его группа The No Smoking Orchestra исполнят сербские фолк-рок хиты, к ним также присоединятся участники прошлых фестивалей из России и Сербии. В ходе трансляции режиссёр представит своё прочтение мировой музыкальной классики: премьерой Kustedorf Concert станет исполнение произведения Петра Ильича Чайковского в собственной аранжировке The No Smoking Orchestra.