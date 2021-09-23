Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В сети состоится показ фильма-концерта Эмира Кустурицы

23 сентября
2021 год

Новости кино >>
23 сентября 2021
Rutube 24 сентября покажет фильм-концерт Эмира Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra, сообщает пресс-служба видеохостинга.

В сети состоится показ фильма-концерта Эмира Кустурицы
фото: пресс-служба видеохостинга Rutube

С 2013 года каждое лето известный режиссёр проводит в этнодеревне Дрвенград фестиваль русской классической музыки Kustendorf Classic. Молодые музыканты из Сербии и России соревнуются в исполнительском мастерстве в номинациях «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты» и «Вокал», общаются и получают опыт мэтров и виртуозов, которые приезжают в Сербию со всего мира.

В 2021-м Kustendorf Classic сменил формат, превратившись в Kustendorf Concert («Кустендорф Концерт»). На площадках Дрвенграда Эмир Кустурица и его группа The No Smoking Orchestra исполнят сербские фолк-рок хиты, к ним также присоединятся участники прошлых фестивалей из России и Сербии. В ходе трансляции режиссёр представит своё прочтение мировой музыкальной классики: премьерой Kustedorf Concert станет исполнение произведения Петра Ильича Чайковского в собственной аранжировке The No Smoking Orchestra.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Эмир Кустурица впервые выступит в Крыму
Эмир Кустурица получил главный приз кинофорума «Золотой Витязь»
персоны
Эмир Кустурица

анонс

День рождения >>

Сабина Ахмедова
Сергей Гурзо (старший)
Юрий Елагин
Иван Краско
Виктор Низовой
Александр Прудников
Татьяна Федоровская
Михаил Химичев
Аркадий Шароградский
Януш Гайос
Сандра Коженяк
Кип Парду
Уолтер Пиджон
Элеонора Росси Драго
Микки Руни
Роми Шнайдер
все родившиеся 23 сентября >>

Афиша кино >>

Иван Денисович
драма, социальная драма, экранизация
Россия, 2021
Разжимая кулаки
драма, семейное кино
Россия, 2021
Вне зоны доступа
молодежный фильм, приключения
Россия, 2021
Клаустрофобы 2: Лига выживших
боевик, детектив, мистика, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Случайность и догадка
драма, мелодрама
Япония, 2021
My Little Pony: Новое поколение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Канада, США, 2021
Все святые Ньюарка
драма, исторический фильм, криминальный фильм
США, 2021
Говард и Безумное Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2018
Дело
драма
Россия, 2021
Махнёмся телами
комедия, мелодрама
Франция, Бельгия, 2020
Молоко
драма, мелодрама, фэнтези
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен