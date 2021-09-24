Хоккей со звездами: трейлеры аниме, в котором школьные подруги полюбили суровый спорт

Студия C2C выпускает новый сериал в жанре спокон — спортивная драма — «Гордость оранжевых!». Релиз намечен на 6 октября, пока вышло два новых ролика.
Аниме расскажет о сестрах Манаке и Аяке, живущих в небольшом городе Никко, префектура Тотиги. Однажды они посещают занятие по хоккею с шайбой, и суровый вид спорта навсегда покоряет их сердца. Позвав школьных подруг, сестры вступают в ряды любительской команды «Обезьянки мечты». На счастье юных спортсменок, в их город переезжает Ю Киёсэ – известная хоккеистка из сильной команды «Белоснежки Кусиро», забросившая спорт после неприятного инцидента. Если новоиспеченные любительницы хоккея смогут уговорить Ю вновь взяться за клюшку, то «Обезьянки мечты» получат шанс на успешное выступление в национальном турнире.
«Гордость оранжевых!» – оригинальное аниме без манги-первоисточника. Постановка станет большим дебютом для Такефуми Андзая, ранее работавшего лишь над отдельными эпизодами аниме, в частности – «Жизнь не в одиночку». Производством занимается студия C2C, известная по адаптации ранобэ «Путешествие Элейны» о приключениях странствующей ведьмы.
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