Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Хоккей со звездами: трейлеры аниме, в котором школьные подруги полюбили суровый спорт

24 сентября
2021 год

Новости кино >>
24 сентября 2021
Студия C2C выпускает новый сериал в жанре спокон — спортивная драма — «Гордость оранжевых!». Релиз намечен на 6 октября, пока вышло два новых ролика.

Хоккей со звездами: трейлеры аниме, в котором школьные подруги полюбили суровый спорт

Аниме расскажет о сестрах Манаке и Аяке, живущих в небольшом городе Никко, префектура Тотиги. Однажды они посещают занятие по хоккею с шайбой, и суровый вид спорта навсегда покоряет их сердца. Позвав школьных подруг, сестры вступают в ряды любительской команды «Обезьянки мечты». На счастье юных спортсменок, в их город переезжает Ю Киёсэ – известная хоккеистка из сильной команды «Белоснежки Кусиро», забросившая спорт после неприятного инцидента. Если новоиспеченные любительницы хоккея смогут уговорить Ю вновь взяться за клюшку, то «Обезьянки мечты» получат шанс на успешное выступление в национальном турнире.



«Гордость оранжевых!» – оригинальное аниме без манги-первоисточника. Постановка станет большим дебютом для Такефуми Андзая, ранее работавшего лишь над отдельными эпизодами аниме, в частности – «Жизнь не в одиночку». Производством занимается студия C2C, известная по адаптации ранобэ «Путешествие Элейны» о приключениях странствующей ведьмы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
АнимацияанимеспортФильмы о спорте
фильмы
Жизнь не в одиночку!

фотографии >>
Хоккей со звездами: трейлеры аниме, в котором школьные подруги полюбили суровый спорт фотографии
Хоккей со звездами: трейлеры аниме, в котором школьные подруги полюбили суровый спорт фотографии
Хоккей со звездами: трейлеры аниме, в котором школьные подруги полюбили суровый спорт фотографии
Хоккей со звездами: трейлеры аниме, в котором школьные подруги полюбили суровый спорт фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Наталия Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Эгле Габренайте
Олег Мосалёв
Екатерина Рубашкина
Владимир Тимофеев
Анастасия Цветаева
Игорь Ясулович
Ниа Вардалос
Анна Карчмарчик
Пьер Коссо
Эржи Пастор
Кевин Сорбо
Жан Сорель
Гейнц Хениг
все родившиеся 24 сентября >>

Афиша кино >>

Иван Денисович
драма, социальная драма, экранизация
Россия, 2021
Разжимая кулаки
драма, семейное кино
Россия, 2021
Вне зоны доступа
молодежный фильм, приключения
Россия, 2021
Клаустрофобы 2: Лига выживших
боевик, детектив, мистика, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Молоко
драма, мелодрама, фэнтези
Россия, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Случайность и догадка
драма, мелодрама
Япония, 2021
My Little Pony: Новое поколение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Канада, США, 2021
Все святые Ньюарка
драма, исторический фильм, криминальный фильм
США, 2021
Говард и Безумное Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2018
Дело
драма
Россия, 2021
Махнёмся телами
комедия, мелодрама
Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен